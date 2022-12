Epson prestaje da proizvodi laserske štampače

Epson je najavio da će do 2026. godine prestati da proizvodi i prodaje laserske štampače, kako za poslovne, tako i za privatne korisnike. Kako kompanija navodi, ova odluka je doneta u cilju očuvanja životne sredine. Laserski štampači više štete prirodnoj okolini, jer oni koriste lasere i prah koji se zagrevanjem lepi na papir, što zahteva više električne energije od upotrebe ink-jet tehnologije štampe.

U istraživanju koje je sproveo tokom 2021. godine, Epson je objavio da ink-jet tehnologija koristi do 85 procenata manje električne energije, kao i da kreira do 85 procenata manje ugljen dioksida prilikom štampanja. Naravno ove vrednosti mogu da variraju, jer zavise od tipa upoređivanih laserskih i ink-jet štampača, ali poenta je da su ink-jet štampači ekološki prihvatljivija varijanta.

Pored toga, ink-jet štampači imaju manje delova i jeftinije je njihovo održavanje. Prema jednom drugom istraživanju, koje datira iz 2019. godine, Epson ink-jet štampači imaju do 59 procenata manje zamenjivih delova od laserskih modela. Kod njih se uglavnom menjaju samo kutije sa istrošenim mastilom, dok se kod laserskih štampača, osim zamene istrošenih tonera često kvare i druge komponente. To sve dovodi do lakšeg održavanja ink-jet štampača, manje mogućnosti da će se pokvariti, a ako se to i desi, popravka je brža, jednostavnija i jeftinija.

Ipak, postoji i još jedna strana ove odluke koja je verovatno i primarna iako je Epson ne potencira javno. Generalno, ink-jet štampači su jeftiniji od laserskih modela, ali je štampa jedne stranice dva do tri puta skuplja nego na laserskim štampačima. Uz to, mastila za ink-jet štampače su znatno skuplja od tonera i znatno su manjeg kapaciteta. To dovodi do češće potrebe za njihovom kupovinom i svi proizvođači ink-jet štampača (uključujući i Epson) upravo na tim potrošnim delovima ostvaruju najveći profit. Uklanjanjem jeftinijih potrošnih delova iz ponude, Epson na dugoročnom planu može da računa na stabilno povećanje zarade.

Izvor: ArsTechnica

Podelite s prijateljima

Tweet