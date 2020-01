Epson: Tehnologija u službi smanjenja zagađenja

Višesatni sastanak u konferencijskoj sali ili kancelariji gde su prozori zbog spoljašnjeg zagađenja potpuno zatvoreni, gde između vas i najbliže spoljašnje tačke postoje slojevi betona, čelika i stakla. Osećate neku blagu glavobolju, nije baš jaka pa je zanemarujete, umorni ste i malo pospani, ali to je verovatno zbog onog obilnijeg ručka, vazduh je možda malo zagušljiv ali posle šest ili više sati u kancelariji i uz zagađenje koje je napolju i ne sećate se kakav je osećaj udahnuti svež vazduh.

Sve navedeno ne dešava se u kancelariji neke velike korporacije u industrijskom delu Kine ili Indije, dešava se svuda, pa čak i u Beogradu, Novom Sadu ili nekom drugom većem gradu u našoj zemlji. Zagađenje više nije ekskluzivno „pravo“ dalekih metropola Istoka, već je dugo godina i lokalni problem koji često i ne primećujemo dok ne prestane vetar i osetimo miris, a nekad i vidimo zagađenje svojim očima.

Iako na prvi pogled ne deluje tako, veliki broj kompanija može uticati na rešavanje problema i smanjenje sveukupnih emisija, čak i ako ne poseduju proizvodne pogone koji se računaju kao veći zagađivači. U jednoj oblasti poslovanja smanjenje emisija štetnih gasova podrazumeva čak i ogromnu uštedu koju kompanije mogu imati ukoliko se odluče na zelenu budućnost. Ključ je Epson‑ova inkdžet tehnologija štampe koja ne koristi toplotu, što znači da troši manje energije, a manje energije znači da je ekonomski daleko isplativija.

To, naravno, može biti prednost i za samo nekoliko štampača u filijali, ali daleko najveća korist dobija se ako imate sistem koji u sebi sadrži stotine ili čak i hiljade uređaja. Imajući to u vidu, potrošnja energije smanjuje se i do 95 odsto.

Inkdžet za bolji svet

Ukoliko bi sve kompanije širom Evrope prešle s laserskog na Epson poslovni inkdžet, više od 1,8 milijardi kWh energije moglo bi se uštedeti svake godine – što je ekvivalentno napajanju čak 1,2 miliona električnih automobila.

Zauzvrat, CO2 i tipični troškovi takođe bi se smanjili. Slična sveukupna zamena lasera Epson‑ovim poslovnim inkdžet štampačima mogla bi preduzećima širom Evrope uštedeti do 213 miliona evra svake godine na troškovima energije – što je ekvivalentno i količini od 636.000 tona CO2; zapremina koju u prirodi apsorbuje 29 miliona stabala.

Imajte u vidu i da glavni pokretač ovakve promene nije jedino smanjenje utroška energije. Otpad se takođe znatno smanjuje, uz mnogo manje potrebnog potrošnog materijala, kao i transporta, skladištenja, odlaganja ili dodatnog korišćenja proizvodnog procesa.

Kako je rekao Phil Sargeant iz kompanije IDC, koja se bavi istraživanjem tržišta: „Jedan od tri uređaja koji se danas prodaje u kancelarijskom okruženju je poslovni inkdžet. Ova tehnologija je napravila ogromne korake napred i sada su troškovi, vreme i korist za životnu sredinu toliko ubedljivi da to jednostavno ne možete ignorisati“.

Korisna adresa: Epson.rs

Podelite s prijateljima

Tweet