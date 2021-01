EU kažnjava Valve zbog restrikcije pristupa igrama po lokaciji

Gotovo dve godine nakon podnošenja prijave, Evropska unija zahteva od Valve-a i drugih izdavača pravne lekove za igre koje imaju geo-blokiranje. Evropska komisija kaznila je vlasnike Valvea, Bandai Namcoa, Capcoma, Focus Homea, Koch Media sa ukupno 7,8 miliona evra, zbog ograničenja pristupa nekim Steam igrama između zemalja EU. Tim potezom prekršen je zakon o konkurenciji koji zabranjuje kompanijama ograničavanje prekogranične prodaje u Uniji, rekli su zvaničnici.

10% manje kazne zbog saradnje sa regulatornim telima

Prema izveštaju Komisije, između kompanije Valve i izdavača postojali su različiti sporazumi o geografskom blokiranju i usaglašena praksa. Izdavači su primetili da su im kazne smanjene za najmanje 10% zbog saradnje sa regulatorima, ali Valve se suočava sa punom kaznom zbog borbe protiv optužbi.

Geo-blokiranje je navodno sprečilo ljude u jednoj zemlji EU da kupuju jeftinije Steam ključeve u drugoj državi. Kazne su relativno male za većinu kompanija. Međutim, oni šalju signal da EU neće tolerisati kompanije za igre koji ograničavaju pristup igrama na svom tržištu. To su generalno dobre vesti za igrače koji traže ponude, iako bi to moglo dovesti do toga da prodavnice i izdavači podižu cene u nekim zemljama da bi to nadoknadili profit zbog novonastalih uslova.

