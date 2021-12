EU odobrila Microsoft-ovu kupovinu vrednu 19,7 milijardi dolara

Međutim, kupovina još uvek nije zvanično završena.

Evropska komisija odobrila je Microsoft-ovu ponudu od 19,7 milijardi dolara za kupovinu kompanije Nuance Communications. Prema izveštajima regulatornih organa predložena akvizicija “neće izazvati zabrinutost za konkurenciju” u Evropskoj uniji.

Analizirajući ponudu, ustanovljeno je da „Microsoft i Nuance nude veoma različite proizvode“. Odnosno, veruje se da će kompanija nastaviti da se suočava sa „jakom“ konkurencijom drugih firmi u budućnosti.

SAD i Australija su potpisale kupovinu, ali to još uvek nije gotova stvar. Uprava za konkurenciju i tržište Velike Britanije je 13. decembra saopštila da će istražiti transakciju.

Obzirom na to da regulatorni ograni prihvataju javne komentare do 10. januara 2022. godine, malo je verovatno da će se posao zaključiti do kraja 2021.godine, kao što je Microsoft rekao da hoće, kada je prvi put najavio svoju nameru da kupi kompaniju Nuance.

Izvor: Engadget

