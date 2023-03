EU predlaže uvođenje nove kategorije vozila

Nemačka je tražila izuzeće za sintetička goriva.

Sporazum koji označava prekretnicu

EU se složila da napravi izuzetak za sintetička goriva u svojoj predloženoj zabrani prodaje novih automobila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem od 2035.godinu.

Evropska komisija predstavila je nacrt plana kojim se dozvoljava prodaja novih automobila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem koji rade samo na e-goriva i koja ne emituju ugljen-dioksid. Komisija na taj način želi da da reši spor sa Nemačkom oko ukidanja automobila sa unutrašnjim sagorevanjem od 2035.godine.

Sporazumom je okončan spor koji je pretio da uništi politiku EU o klimatskim promenama. Početkom marta, Evropski parlament je odložio glasanje koje bi korigovalo predloženu zabranu. Nemačka kao vodeći proizvođač automobila blokirala je sporazum u poslednjem trenutku nakon što je već bio odobren u okviru tradicionalnog zakonodavnog procesa EU.

“Postigli smo sporazum s Njemačkom o budućoj upotrebi e-goriva u automobilima”, napisao je komesar EU Frans Timmermans na Twitter-u.

Nijedna kompanija još uvek ne proizvodi sintetička goriva u velikom obimu

„Sada ćemo raditi na tome da se standardi za CO2 za regulaciju automobila usvoje što je pre moguće. Grupa za zaštitu životne sredine Greenpeace kritikovala je sporazum. „Ovaj kompromis podriva zaštitu klime u transportu i šteti Evropi“, navela je organizacija.

Prema izveštajima The Guardian-a, proizvodnja sintetičkih goriva je neverovatno energetski intenzivna. Štaviše, bez tehnologije direktnog korišćenja vazduha, automobili na e-gorivo proizvode skoro isto toliko emisija staklene bašte kao i njihovi konvencionalni ICE konkurentni.

Prema jednoj proceni objavljenoj pre ovog saopštenja, ograničenje na sintetička goriva moglo bi da dovede do čak 46 miliona manje kumulativne prodaje EV u Evropi do 2050.godine „bez obezbeđivanja dodatnih ušteda CO2“. Takođe, vredno je napomenuti da nijedna kompanija još uvek ne proizvodi sintetička goriva u velikom obimu. To je važna stavka. Malo verovatno da će e-goriva uštedeti novac evropskim vozačima. Do 2030. godine, Evropska federacija Transport & Environment procenjuje da će prosečan vozač EU platiti 782 evra godišnje više da napuni rezervoar svog automobila sintetičkim gorivom od konvencionalnog gasa.

Izvor: Engadget

