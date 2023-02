Evropska komisija zabranila zaposlenima korišćenje TikToka

Zaposleni mogu izgubiti pristup e-pošti i drugim uslugama ako brzo ne izbrišu aplikaciju.

Rok za brisanje aplikacije je 15.mart

Evropska komisija, zabranila je TikTok aplikaciju na uređajima koje koriste zaposleni. Takođe, komisija je zatražila od osoblja da ukloni aplikaciju sa ličnih telefona i tableta. Zapravo, sa svih uređaja koje koriste za posao.

„Ova mera ima za cilj da zaštiti Komisiju od pretnji po sajber bezbednosti i akcija koje se mogu iskoristiti za sajber napade na korporativno okruženje Evropske komisije“, navodi se u saopštenju. „Bezbednosni razvoj drugih platformi društvenih medija takođe će biti pod stalnim pregledom“.

Evropska komisija ima oko 32.000 stalno zaposlenih i zaposlenih po ugovoru. Komisija ih je zamolila da izbrišu TikTok što je pre moguće, a najkasnije do 15. marta. Ako se radnici ne to ne učine na vreme, izgubiće pristup korporativnim aplikacijama, uključujući usluge e-pošte i Skype for Business.

„Smatramo da je ova suspenzija pogrešna i zasnovana na fundamentalnim zabludama“, rekao je portparol TikToka. „Iznenađeni smo što nas Evropska komisija nije direktno kontaktirala niti nam je ponudila bilo kakvo objašnjenje. Tražili smo sastanak kako bismo utvrdili kako štitimo podatke 125 miliona ljudi širom EU koji svakog meseca koriste TikTok. Nastavićemo da unapređujemo naš pristup za bezbednost podataka, uključujući uspostavljanje tri data centra u Evropi za lokalno skladištenje korisničkih podataka. Takođe, minimalizovaćemo protok podataka izvan Evrope.”

Matična kompanija, TikTok-a ByteDance nalazi se u Kini. Zvaničnici u brojnim zemljama izrazili su zabrinutost zbog toga što kineska vlada potencijalno koristi aplikaciju za pristup korisničkim podacima, kao i zbog drugih bezbednosnih problema.

Američka vlada je zabranila aplikaciju na većini uređaja koje poseduje. Zvaničnici u mnogim državama doneli su slične zabrane. TikTok je zabranjen i na nekim koledžima. Postoje i napori da se TikTok u potpunosti zabrani u SAD-u. U novembru, Evropska komisija je navela da je u toku nekoliko istraga o načinu na koji TikTok koristi podatke korisnika.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet