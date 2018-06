Excel – Sortiranja i filter pretrage

Sortiranje posebnim redosledom

Excel se odlično snalazi s raznim numeričkim i abecednim sortiranjima, standardnim datumima i satima s minutima i sekundama. Od prilagođenih sortiranja, pomenimo razne specifične vremenske okvire, kao što su npr. nazivi meseca i dana u nedelji. Prošli put smo definisali prilagođenu listu vrednosti, a sada prelazimo na sortiranje prilagođenom listom.

Kliknite na bilo koje polje na listi koju želite da sortirate, zatim pređite na Data tab i izaberite Sort. Kliknite na donju strelicu padajuće liste Sort by, a zatim na kolonu po kojoj ste izabrali da sortirate. Kliknite na donju strelicu Sort On, a potom na kriterijum po kojem želite da sortirate. Kliknite na donju strelicu Order i onda na Custom List da biste definisali poredak sortiranja. Izaberite prilagođenu listu u Custom lists, pa potvrdite sa OK da biste zatvorili dijalog prilagođenih listi. Onda ponovo kliknite OK da biste sortirali listu podataka. U svim modernijim verzijama, od Excel‑a 2007, možete koristiti prilagođenu listu da biste sortirali više kolona podataka vašeg radnog lista i raspored kolona može da bude proizvoljan.

Filter pretrage

Zbirke podataka često imaju specifične nizove karaktera koji se javljaju kao podskupovi u više opštijih vrednosti. Na primer, ako održavate spisak prodaje prema regionima, možda ćete imati regione koji u nazivima sadrže Jug, Jugoistok, Jugozapad, Sever, Severoistok, Severozapad…

Ako želite da prikažete vrednosti iz južnih regiona, možete da kreirate filter za pretragu na osnovu termina jug. Kliknite na bilo koje polje u listi koju želite da filtrirate, pređite na Data tab pa izaberite Filter. Kliknite na donju strelicu filtera kolone za koju želite da kreirate filter za pretraživanje, pa u Search polju otkucajte niz znakova koji želite da pronađete. Koristite prekidačka polja za potvrdu kako biste uključili ili isključili određene vrednosti koje uzimate ili ne uzimate u obzir. Najzad kliknite OK.

(Objavljeno u PC#254)

Podelite s prijateljima

Tweet