Face ID sistem za prepoznavanje raspoloženja

Izrazi lica uglavnom otkrivaju emocije, pa se ljudi najčešće smeju kada su srećni, mršte kada su uznemireni, podižu obrve kada su zbunjeni ili ljuti. Tu su i mikro-ekspresije, koje se često ne primećuju, ali ipak ukazuju na to kako se neko oseća.

Policija Velike Britanije forsira sistem za prepoznavanje lica, koji, između ostalog, tumači i raspoloženja onih čija se lica skeniraju. Još uvek nije do kraja jasno kako ova tehnologija funkcioniše, ali oni koji su je testirali tvrdi da radi. Istraživački institut AI Now je još 2019. zatražio da se sistem zabrani, budući da se zasniva na kontroverznim temeljima, a kao najveći problem se ističe to što izraz lica nije obavezno u vezi sa tim kako se neko oseća.

Sistemi za prepoznavane lica se sve više primenjuju, najpre u bezbednosne svrhe, ali se čini da su daleko od savršenog. Tako su već dovodili do hapšenja pogrešnih građana, pa se u mnogim državama zabranjeni.

