LG transparentni OLED displeji menjaju prozore u kineskim metroima

LG donosi transparentne OLED displeje u metroe. Za početak, 55-inčni providni displeji koji u realnom vremenu prikazuju info o redu vožnje, lokaciji i presedanjima, naći će se u dva kineska grada – Pekingu i Šenženu. Pored ovih informacija, na displejima će se prikazivati informacije o vremenu, lokalne vesti i slične informativne poruke.

Za sada se zna da će ovi displeji zameniti prozore na vozovima koji cirkulišu na šest linija u Pekingu i na 10 linija u Šenženu. LG planira da proširi ovu saradnju i na druge gradove, ali će to zahtevati tešnju saradnju sa transportnim kompanijama u njima, kao i sa proizvođačima stakala za metroe.

Ovo će biti prva realna primena transparentnih ekrana u većem broju, koji su predstavljeni još 2012. godine. Tada je Samsung, prvo na CES-u, a zatim i na IFA-i. Međutim, LG je prva kompanija koja je uspela da tehnologiju providnih ekrana pretvori iz koncepta u konkretan proizvod.

Do sada je LG postavio svoje transparentne OLED televizore na izloge Harrods-ovih prodavnica, ali je to bilo tek nekoliko komada. Sada prvi put imaju šansu da mogućnosti transparentnih televizora predstave velikom auditorijumu, a u kompaniji veruju da će im to pomoći da se uskoro nađu i neke nove primene ove tehnologije.

