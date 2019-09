Facebook bi takođe mogao da započne testiranje sakrivanja broja lajkova

Jedna od stvari zbog kojih su društvene mreže privlačne je i potvrda koju daju korisnicima. Lajkovanje posta pokazuje koliko je ljudi možda videlo i dalo „odobrenje“. Služi i kao neka vrsta merne jedinice gde ga kompanije ili pojedinci mogu koristiti kao način da pokažu koliki je njihov reach i povećaju cene svojih objava te traže veću novčanu nadoknadu od sponzora i oglašivača.

Međutim, čini se da bi Facebook mogao da napravi određene promene sa kojima neki korisnici možda neće biti zadovoljni, a to je da sakrije broj lajkova na postovima. To je otkrila istraživač Jane Manchun Wong koja je pronašla dokaze o tome u Android aplikaciji. Na pitanje portala TechCrunch da proveri da li su njeni nalazi tačni, Facebook je potvrdio da razmišlja o pokretanju testa.

Još nije zaživelo, što znači da se kompanija nije odlučila da li će sa tim otpočeti. Međutim, ako ovo zvuči poznato, to je zbog toga što je ranije Instagram u vlasništvu Facebook-a sproveo sličan test. Taj test na Instagramu je i dalje veoma aktivan, ali je ograničen na nekoliko zemalja, pri čemu je nejasno da li će se proširiti i postati trajni deo platforme.

Facebook is working to hide like counts, too!https://t.co/WnUrM12aZg

Tip @Techmeme pic.twitter.com/TdT73wT6A0

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 2, 2019