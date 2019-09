Facebook Dating aplikacija lansirana u SAD

Online romansa dobila je još jednu dimenziju, budući da je Facebook pokrenuo Dating sekciju, a godinu dana od kada su počela testiranja. Facebook Dating je za sada dostupan samo u Sjedinjenim Američkim Državama, a namenjen je korisnicima koji su stariji od 18 godina.

Nova sekcija pojavljuje se kao zasebni tab u okviru Facebook aplikacije, a oni koji odluče da je koriste mogu da kreiraju profil koji je odvojen od glavnog Facebook profila, te da potencijalne partnere potraže među prijateljima svojih Facebook prijatelja, ili potpuno izvan poznate mreže. Korisnik će dobijati i preporuke, i to na osnovu interesovanja koja unese u novi profil, a u kombinaciji sa Facebook interesovanjima i aktivnostima. Na spisku potencijalnih partnera neće se naći Facebook prijatelji, osim ako se ne iskoristi opcija „secret crush,“ koja omogućava da se izabere do devet Facebook prijatelja ili Instagram pratilaca, sa kojima komunikacija može da se započne samo ako je izbor uzajaman.

Facebook dejting aplikacija je besplatna i ne sadrži reklame, pa ostaje da se vidi da li će to biti dovoljno da se osigura uspeh na online dejting polju. Istraživanja ukazuju na to da čak 40% korisnika nije zadovoljno dejting aplikacijama koje trenutno koristi, pa bi to mogao da bude procenat koji će u nekom trenutku pripasti Facebook-u.

Izvor: The Verge