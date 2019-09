Master 4.0 – prvi studijski program koji povezuje univerzitete i IT industriju

Juče je 5. septembra, u Vladi Srbije zvanično predstavljen program Master 4.0, nastao u saradnji univerziteta i privrede s ciljem „povezivanja IT znanja s poslovnim veštinama“. Na predlog Inicijative “Digitalna Srbija”, 13 državnih fakulteta iz Beograda, Kragujevca i Niša započelo je proces akreditacije po čijem završetku je planiran upis ukupno 140 studenata.

Četiri nova studijska programa kreirana su kroz saradnju državnih fakulteta u oblasti tehnologije, ekonomije i menadžmenta sa više od 75 uspešnih IT i kompanija iz drugih sektora, koje će učestvovati u nastavi, omogućiti obaveznu prakse za studente, uz šansu da se kod njih zaposle po završetku studija. Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić istakla je da je Master 4.0, u čiju realizaciju je uloženo 23 miliona dinara, rezultat izbora najboljeg sadržaja postojećih programa koji odgovara potrebama tržišta IT usluga i obezbedjivanju uslova za dalji rast IT sektora u Srbiji.

“Prvi put naši fakulteti ne nastupaju kao konkurentske, već kao partnerske institucije, a veliki deo predavača biće eksperti iz prakse koji će studentima preneti znanja i upoznati ih s korišćenjem najsavremenijih tehnologija i metoda koje se u privredi primenjuju”, rekla je Brnabić. Naglasila je da je izvoz iz IT sektora u prvoj polovini ove godine iznosio 675 miliona evra, što je rast od 30,7%, a što nije zabeleženo ni u jednoj oblasti, te da se zato njemu treba posebno posvetiti. Šta nam je o ovoj temi rekao Bojan Tubić, pomoćnik ministra za visoko obrazovanje možete pročitati u celosti na ovom linku, a šta su predstavnici ETF-a i FON-a rekli vezano baš za ovu temu možete pročitati na ovom linku.

Državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Viktor Nedović je rekao da će se na svaki od programa upisati najviše 35 studenata 15 budžetskih i 15 samofinansirajućih, dok će Inicijativa “Digitalna Srbija” stipendirati po pet studenata sa svakog programa. Šta nam je na ovu temu rekao Nebojša Bjelotomić, član Skupštine inicijative Digitalna Srbija možete pročitati na ovom linku.

Master 4.0 programe zajednički su kreirali beogradski Elektrotehnički i Fakultet organizacionih nauka, zatim niški i kragujevački univerzitet a tu je i program koji su partnerski razvili Mašinski i Matematički fakultet iz Beograda. Master 4.0 programi će obuhvatiti analizu podataka, bioinformatiku, “internet stvari”, mašinsko učenje, veštačku inteligenciju, virtuelnu realnost, kao i “biznis predmete” menadžment, finansije i računovodstvo, marketing i preduzetništvo. Među IT kompanijama koje učestvuju u realizaciji programa su Microsoft, Comtrade, Infostud, Symphony, Siemens, Endava, Levi9, SAP, Saga, dok su među uključenim kompanijama iz drugih sektora i Telekom Srbija, Coca-Cola Hellenic, Metalac, EY, Raiffeisen bank, NIS i mnoge druge.

Da je IT industrija trenutno najtraženija kada su u pitanju poslodavci i najunosnija kada su u pitanju oni koji traže zaposlenje ili razmišljaju o promeni pravca svoje karijere, pokazuje i Bosch SoftTec, mlada kompanija na našem tržištu koja veoma brzo širi svoj tim. „Mogućnost rada na vrlo interesantnim i tehnološki izazovnim projektima predstavljaju ono što je prava dugoročna dobit naših zaposlenih“, rekao je Borko Lepojević u nedavnom intervjuu koji možete u celosti pročitati na ovom linku ili u postu ispod.

“Prošle godine smo imali tri programa praksi, nakon kojih smo zaposlili 60 ljudi.”, rekao nam je Remi Savu, Delivery Unit Manager kancelarije u Beogradu kompanije Endava. Kako Endava pomaže zaposlenima da unaprede svoje znanje i na koji način sarađuje sa domaćim višim školama i fakultetima možete pročitati na ovom linku ili u postu ispod.