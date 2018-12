Facebook deonice u padu zbog deljenja korisničkih informacija kompanijama

Naravno, problem je ponajviše eskalirao jer su ti podaci uključivali i pristup privatnim porukama korisnika. To se reflektovalo i na berzu, odnosno na vrednost kompanije. Već u sredu, nakon inicijalne objave ovih informacija, vrednost akcija je pala za 7,3%. Taj pad se nastavio, pošto se sada, nakon otkrića o deljenju podataka, očekuje i veći broj sudskih procesa. Ne samo da će korisnici i njihova udruženja moći da tuže Facebook, već je to odmah učinilo i državno tužilaštvo iz Vašingtona.

Interesantno je da je državna tužba “zbog propusta u zaštiti korisničkih podataka” ovaj problem uvezala s ranijim skandalom s Cambridge Analyticom, koja je dramatično uticala na rezultate izbora i manipulisala glasačima u SAD.

Priča o deljenju doskora nezamislive količine podataka s partnerima nije došla slučajno. Pre nego što ju je objavio, New York Times je razgovarao sa više od 50 bivših radnika Facebook-a. Među onima koji su imali pristup korisničkim podacima su Spotify, Bing i Royal Bank of Canada, a to uključuje i pristup privatnim porukama korisnika i podacima o njihovim Facebook prijateljima. Naravno, sve ovo se desilo bez prethodnog pristanka samih korisnika. Očekuju se dalje komplikacije ukoliko se utvrdi da je prekršen sporazum iz 2011. godine sa Saveznom komisijom za trgovinu (FTC). Sporazumom je naloženo Facebooku da pojasni kako je nudio podatke trećim stranama. Takođe, tim sporazumom je bilo eksplicitno zabranjeno dalje deljenje podataka korisnika bez njihovog jasnog pristanka.

S druge strane, Facebook smatra da “partneri” zapravo predstavljaju “proširenje njegove osnovne poslovne delatnosti”, a ne treću stranu (u odnosu prema korisnicima i društvenoj mreži). Za sada nema komentara iz samog FTC-a, američkog regulatornog tela. Facebook u odgovoru na članak New York Times-a navodi da druge kompanija ne mogu koristiti podatke bez odobrenja korisnika, kao i da sporazum s FTC-om nije prekršen.

Izvor: SEEBiz