Facebook dodaje News tab na UK tržištu

Facebook News kreće uživo u Velikoj Britaniji ovih dana, pri prvom pokretanju van SAD-a. Kompanija kaže da će ovaj odeljak ponuditi kombinaciju personalizovanih vesti, ali za odabrane izdavače veća je vest da će Facebook videti kako im plaća za licenciranje njihovog sadržaja.

Facebook odbija da pruži detalje o naplati

Iako je Facebook odbio da pruži informacije o iznosu koji očekuje da plati izdavačima, portparol je rekao da kompanija planira da investira značajne iznose tokom niza godina. Očekuje se da će ove isplate uglavnom ići izdavačima čiji sadržaj još nije na Fejsbuku – na primer, poput sadržaja koji je uobičajeno plaćen. The Guardian je ranije izvestio da neki izdavači očekuju da će te isplate vredeti milione funti godišnje.

Pored vesti o pokretanju ove rubrike, Facebook najavljuje i niz novih izdavačkih partnera čije će priče sadržati. To uključuje Financial Times, Sky News, Channel 4 News, Telegraph Media Group, DC Thomson i Daily Mail grupu. Oni se pridružuju postojećim izdavačima koje je Facebook objavio u decembru, uključujući The Guardian, The Economist, The Independent, Wired i Vogue. Facebook News će sadržati kombinaciju odabranih priča koje je odabrao tim novinara, i članaka koji se prikazuju na osnovu onoga što korisnici čitaju, dele i prate, slično onome kako odeljak radi u SAD-u.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet