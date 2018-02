Facebook – društvena mreža za “matorce”

Kompanija eMarketer sprovela je istraživanje koje se tiče trendova američkih korisnika trenutno najveće svetske društvene mreže Facebook u 2017. Istraživanje potvrđuje ono što se već znalo, Facebook ubrzano gubi mlađe korisnike i postaje utočište za starije korisnike.

Po prvi put Facebook je u SAD-u zabeležio pad broja korisnika što se tiče specifične demografske grupe korisnika i to starosti između 12 i 17 godina i to pad od 9,9% ili oko 1,4 miliona korisnika, s tim da je Facebook 2017. godinu u SAD-u završio s 12,1 milion korisnika. Da podsetimo da je uzeta upravo ova specifična demografska grupa jer prema službenim Facebook-ovim pravilima profil na toj društvenoj mreži mogu da imaju samo oni koji su napunili 13 godina i stariji.

Sveukupno Facebook je u SAD-u tokom 2017. godine izgubio 2,8 miliona korisnika mlađih od 25 godina, koji su prešli na njima atraktivnije servise kao što su Snapchat i Instagram. Kompanija eMarketer zabeležila je i svoja predviđanja koja se tiču 2018. godine, kada bi Facebook u SAD-u trebalo da izgubi oko 2,1 milion korisnika mlađih od 25 godina. Takođe, zabeležiće pad broja korisnika u dobi od 12 do 17 godina koji će iznositi 5,6% kao i pad broja korisnika u SAD-u starosti od 18 do 24 godine koji bi trebalo da iznosi oko 5,8%. Ipak broj Facebook-ovih korisnika ukoliko se ne gleda njihova starosna dob u SAD-u bi trebalo da raste i tokom idućih nekoliko godina. Broj korisnika Snapchat-a i Facebook-ov Instagram-a bi takođe trebalo da rastu u SAD-u tokom 2018. godine i to Snapchat za 9%, a Instagram za 13%.

Izvor: Recode

