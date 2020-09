Facebook Gaming i pitanja autorskih prava

Facebook je objavio da će gejmeri od sada moći da u okviru svojih stream-ova emituju i popularnu muziku, a u pitanju je veliki ugovor koji omogućava kombinacije koje ranije nisu bile moguće zbog kršenja autorskih prava.

Tako je rešen problem koji je sve do sada ugrožavao one koji su emitovali svoje sadržaje i u tom procesu koristili muziku poznatih autora. Naglašeno je da muzika koja se pušta mora da bude u pozadini, a ne u glavnom fokusu, što znači da u prvom planu moraju da budu zvukovi iz video igre, te glas gejmera. Ovo važi samo za sadržaje koji se emituju uživo, ne i za one koji se naknadno edituju, pa autorska muzika u njih nije dobrodošla.

Ističe se i da ugovor ne uključuje baš svaku muzičku numeru, a gejmeri će biti obavešteni ukoliko izaberu neku od zabranjenih pesama.

Izvor: The Verge

