U dalekom kosmosu: Ima li života na Veneri?

Uglavnom se raspravlja o tome ima li života na Marsu, pa o Veneri niko nije ni mislio. Sve do sada. Naime, kako piše The New York Times, tim astronoma veruje da je pronašao znake života u atmosferi ove planete.

Astronomi su u dva naučna rada objasnili da su u Venerinoj atmosferi detektovali fosfin, za koji veruju da bi mogao da bude proizvod živih mikroorganizama. Fosfin je u ovom okruženju prvi put detektovan 2017. godine, a u martu 2019. je otkriće potvrđeno zahvaljujući snažnom teleskopu sa Čilea. Tvrdi se da u gustoj Venerinoj atmosferi ima čak hiljadu puta više ovog hemijskog jedinjenja nego u Zemljinoj atmosferi, ali se napominje da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se to do kraja potvrdilo.

Naučnici još uvek nemaju uzorke mikroorganizama sa Venere, ali znaju da svetlost stalno razlaže fosfin, što znači da na ovoj planeti postoji neki izvor koji ga obnavlja. Moguće je da su to mikrobi, ali neki naučnici ne veruju da je to slučaj, pa ostaje da se vidi ko je u pravu, a nakon nekih budućih istraživanja koja bi uključivala i Veneru, koja je sve do sada smatrana previše neprijateljskim okruženjem za formiranje bilo kakvog oblika života.

Izvor: Engadget

