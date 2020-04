Facebook kupuje deo najvećeg mobilnog operatera u Indiji

Facebook je objavio da kupuje 9.99 procenata akcija Jio Platforms, indijskog telekomunikacionog giganta koji se nalazi u vlasništvu Mukeša Ambanija, najbogatijeg Indijca. Vrednost ove kupovine iznosi 5.7 milijardi dolara, a za taj iznos Facebook će obezbediti stolicu u upravnom odboru kompanije.

Investicija u Indiju

Mark Zakerberg, CEO Facebooka, naveo je da će ove dve kompanije zajedno raditi na velikim projektima koje će doneti komercijalne online servise ljudima širom Indije. Kao jedan od projekata pominje se povezivanje WhatsApp-a sa JioMart-om, sistemom koji omogućava lokalnim prodavcima da prodaju svoje proizvode online. Očekuje se da će ovakvo ujedinjenje poboljšati ekonomiju u celoj državi.

Jio je deo Reliance Industries, konglomerata koji posluje sa naftom, u modnoj industriji, maloprodaji i medijima. Pre pet godina su počeli da nude 4G servis, a zahvaljujući kombinaciji niske cenovne politike i kupovinom kompanija koje su imale licence za 4G na nacionalnom nivou, rast kompanije bio je izuzetno velik. Za manje od četiri godine uspeli su da naprave bazu od 388 miliona korisnika, tako da danas kontrolišu više od polovine telekomunikacionog tržišta u Indiji.

Međutim, Jio nije samo mobilni operater. On nudi i fiber to the home, Wi-Fi na nivou opština i gradova, a poseduje i big data, cloud computing i AI divizije. S obzirom da Facebook stagnira na razvijenim tržištima kao što su SAD i Evropa, kompanija se fokusirala na kinesko i indijsko tržište. Posebno je interesantna Indija, koja ima veliku populaciju, ali i relativno lošu digitalnu infrastrukturu, što znači da u perspektivi ima velikog potencijala za rast i razvoj poslovanja.

Izvor: Engadget

