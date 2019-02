Facebook Messenger dobio opciju za brisanje poslatih poruka

U vreme kada komunikacija sve više gravitira prema socijalnim platformama i aplikacijama za razmenjivanje poruka, potpuno je očekivano da se različite kompanije utrkuju koja će objaviti korisnije opcije, kao i koja će komunikaciju učiniti što udobnijom i bezbednijom.

U toj trci je i Facebook Messenger, koji već neko vreme testira opciju za brisanje poslatih poruka, da bi ova konačno bila spremna da stigne do svih nespretnih korisnika koji često prave pravopisne, te druge greške u okviru kucane komunikacije. Tako će oni koji su brzopleti u slanju poruka, te često “gutaju slova”, pa i čitave reči, te poruke šalju pogrešnim kontaktima, sada moći da neželjene poruke uklone iz Messengera.

Opcija funkcioniše tako što se „tapne“ na neželjenu poruku u roku od 10 minuta od kada je poslata, da bi se dobile dve opcije: Remove for Everyone i Remove for You. Ako se izabere prva opcija umesto uklonjene poruke ostaje obaveštenje da je poruka obrisana.

Nova opcija daje običnim korisnicima mogućnost brisanja poruka koju je do sada imao samo Mark Zukerberg, o čemu se raspravlja od aprila 2018. godine. Kada su obični korisnici saznali da Zukerberg, a verovatno i drugi direktori, ima mogućnosti koje Facebook smrtnici nemaju, kompanija je optužena za elitizam, te izdvajanje „važnijih“ korisnika. Facebook je još tada najavio da će opcija za brisanje poslatih poruka stići do svih korisnika za samo par meseci, ali se na nju čekalo sve do sada, da bi konačno bilo objavljeno da je postala dostupna na novijim verzijama Messenger-a za iOS i Android.

Izvor: The Verge

