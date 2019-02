Robotske letelice kao korak ka kosmičkoj industriji

Philip Metzger, koji već 30 godina radi za agenciju NASA, želi da kreira flotu malih robotskih letelica koje bi saobraćale u okviru našeg Solarnog sistema, mapirale sve delove kako bi ih pripremile za dolazak ljudskih bića.

Svemirski roboti bi mogli beskonačno da putuju kosmosom, a zahvaljujući sistemu za samostalno punjenje. Naime, radi se o roverima sa četiri „noge“ pod imenom WINE – skraćeno od “world is not enough” (svet nije dovoljan), a ime dolazi od nastojanja da se čovečanstvo oslobodi života na samo jednoj planeti. Roveri su veličine tostera, te su dizajnirani tako da mogu da se spuste na asteroid ili Mesec, a kako bi prikupili vodu koju bi potom pretvarali u paru koja bi pokretala motor i omogućila im da stignu do sledeće lokacije.

Budući da WINE samostalno dolazi do goriva, kreatori tvrde da bi istraživanja mogla da traju neograničeno, pod uslovom da ne dođe do oštećenja ili da ne ostanu zarobljeni na nekom nebeskom telu bez vode. Tako su i usputni gubici deo plana, pa se već razmišlja o naprednijim verzijama koje bi mogle samostalno da se popravljaju tokom puta, te da stignu do ugroženih rovera i pomognu im da nastave dalje.

Ovakav način samostalnog punjenja mogao bi da bude uvod u druge sisteme koji bi omogućili kompleksne misije koje bi dugo trajale, te bi mogle da budu korak koji bi čovečanstvo približio rudarenju na dalekim asteroidima, te pristup resursima van matične planete.

