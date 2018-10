Facebook podaci stigli na dark web i koštaju dva dolara

Novo istraživanje ukazuje na to da se Facebook login podaci prodaju na dark web-u, te da maliciozni hakeri mogu da dođu do njih za samo 2,60 dolara. Izveštaj je stigao samo nekoliko sati nakon što je objavljeno da je još jedno curenje podataka na ovoj platformi ugrozilo oko 50 miliona korisnika, pa se očekuje da su se upravo ti podaci našli na tamnoj strani interneta, a najviše uznemirava to što se prodaju za tek nekoliko dolara.

Pored Facebook podataka na dark web-u su se našli i mejl login podaci, te bilo ko sa odgovarajućim pretraživačem i web adresom može da stigne do ovog tržišta, te za šaku dolara kupi podatke čije posedovanje bitno ugrožava nečiju privatnost. I tu se trgovina ne zaustavlja, budući da i finansijski podaci mogu da se nabave po povoljnoj ceni, pa se oni o kreditnim karticama obično prodaju po ceni od 14 do 19,50 dolara, tako da je za oko hiljadu dolara moguće pazariti čitav nečiji online identitet.

Tako su na prodaju podaci o nalozima na društvenim mrežama, te o nalozima za online kupovinu, kao i podaci koje su korisnici pružali servisima koje koriste za zabavu, a uključuju i lične informacije, poput brojeva telefona i kućnih adresa. To znači da je identitet jeftiniji nego ikada, a u vreme kada podaci postaju jedno od najdragocenijih dobara kojima se trguje.

Izvor: Ubergizmo

