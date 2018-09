Facebook pravi data centar vredan milijardu dolara

Prvi Facebook-ov data centar u Aziji biće stacioniran u zgradi futurističkog izgleda i namene u Singapuru. Zgrada će imati 11 spratova i 170.000 kvadratnih metara, a dizajnirana je tako da upotrebljava singapurske klimatske prilike. Singapursko vlažno vreme upotrebiće se za prikupljanje vode za hlađenje vazduha unutar data centra, čime će se potrošnja prerađenih voda iz gradskih sistema smanjiti za oko 20 procenata. Fasada zgrade će obezbeđivati nesmetan protok vazduha, čime će se obezbediti dodatno hlađenje. Facebook takođe planira da kompletnu energiju za ovaj data centar dobija iz obnovljivih izvora i u tom cilju već radi na razvoju solarnih izvora energije u državi.

Tomas Furlong, Facebook potpredsednik za Data Center infrastrukturu, rekao je da će ovaj novi data centar hostovati većinu fotografija i video snimaka koje svakodnevno gledamo na Facebook-u. S obzirom da je rast Facebook korisnika u Aziji veoma velik, data centar koji se nalazi u njihovoj blizini obezbediće bolju uslugu za te korisnike.

To ipak nije glavni razlog zašto je baš Singapur odabran za lokaciju novog data centra. S tehničke strane, prevagnulo je to što on ima veoma razvijenu infrastrukturu i optičku mrežu velikog kapaciteta, dok sa poslovne strane Singapur nudi odlične poslovne uslove.

Ovo će inače biti 15. Facebook-ov data centar, a planira se da će početi sa radom tokom 2022. godine. Cena izgradnje novog data centra biće oko milijardu USD.

Izvor: Cnet

