Film Super Mario Bros. – u avgustu

Film Super Mario Bros. uskoro će biti dostupan za strimovanje. Počevši od 3. avgusta, možete da strimujete giganta blagajne isključivo na Peacock-u.

Film je bio apsolutni hit, srušivši milijardu dolara na blagajnama manje od mesec dana nakon što je izašao u bioskope. I sa dobrim razlogom: to je novi zlatni standard za filmove o video igricama. Moram da zamislim da to znači da će to biti popularan film i kada se pojavi Paun – mada ako želite da posedujete kopiju za sebe, trenutno možete da je kupite na digitalnim platformama ili na Blue-Ray-u.

Film Super Mario Bros nije jedina adaptacija video igrica koja je krenula na Peacock. Twisted Metal, TV serija zasnovana na borbenoj seriji PlayStation vozila, debituje krajem jula. A film sablasnog izgleda Pet noći kod Fredija biće premijerno prikazan na Paunu istog dana kada dođe u bioskope: 27. oktobra. tome kako se alati veštačke inteligencije koriste na prodajnom mestu.

