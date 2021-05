Flash konačno napušta Windows 10

Microsoft od početka 2021. godine forsira Windows 10 update koji uklanja 32-bitnu verziju Adobe Flash plejera iz operativnog sistema. U pitanju je ažuriranje KB4577586 koje je objavljeno u oktobru 2020, kada je opisano kao opciono. U julu će postati obavezno za sve, pa će se “Update for Removal of Adobe Flash Player” postarati da Flash zauvek napusti Windows 10.

Microsoft, Apple, Google, Mozilla, pa i sam Adobe, su već napustili Flash, a konačan kraj se dogodio 1. januara 2021. godine. Microsoft se sprema da u julu ode korak dalje, te da ažuriranje KB4577586, aka Update for Removal of Adobe Flash Player, učini obaveznim za sve verzije Windows 10 operativnog sistema. Novo ažuriranje neće uklanjati Flash plejer instalacije koje su preuzimane od drugih developera, već samo one koje su direktno povezane sa Windowsom. Ističe se da promena neće bitno uticati na korisnike, budući da su Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox i Apple Safari Flash napustili još 1. januara.

Oni koji ne žele da čekaju na prisilno uklanjanje, KB4577586 već mogu da preuzmu iz Windows Cataloga, a oni koji pate od nostalgije mogu da potraže stare Flash igre u Internet Archivi.

Izvor: Ars Technica

Podelite s prijateljima

Tweet