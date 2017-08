Fotografija belgijskog fudbalera koja je zapalila internet

Pošto je završen Superkup Evrope, u kojem se Real Madrid četvrti put popeo na pobedničko postolje, sumiraju se utisci i dele fotografije na društvenim mrežama. Internet, te društvene mreže, najviše je okupirala fotografija na kojoj Marouane Fellaini u skoku za loptom. Belgijanac je napravio naročitu facijalnu ekspresiju, a neki nagađaju da bi ovo mogao da bude odličan materijal za lutku sa Maoruane-jevim likom.

Fotografiju je napravio Boris Grdanoski iz Associated Press-a, a ubrzo pošto je objavljena postala je viralna. Fudbaler je potom na svom Twitter nalogu reagovao na fotografiju napisom: “Hvala svima koji su podelili i poslali mi ovu fotografiju”, a tekst je ispraćen sa šest emotikona koji se histerično smeju.

Thank you to everyone who posted & sent me this 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/O7tmOSYR38

— Marouane Fellaini (@Fellaini) August 8, 2017