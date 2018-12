Foxconn 2019. godine počinje sa sklapanjem high-end iPhone telefona u Indiji

Apple Inc. će od 2019. godine prodavati i high-end telefone koje je u Indiji sklopio njihov dugogodišnji partner Foxconn. Prema najavi, u Indiji će se sklapati skuplji modeli, kao što je iPhone X familija telefona, a za to je određena Foxconn-ova fabrika u Sripenrumbuduru, gradu u južnoj indijskoj državi Tamil Nadu.

Foxconn koji u istoj fabrici već proizvodi telefone za Xiaomi Corp, investiraće 356 miliona dolara u proširenje kapaciteta, izjavio je za Rojters Ministar industrije države Tamil Nadu, M. C. Mapat. Apple je i do sada prodavao telefone sklopljene u Indiji, u Winstron Corp pogonima u Bangaluru, ali to su bili modeli iz niže klase (SE i 6S).

Prošle godine Apple je lansirao iPhone X, ali je njegova proizvodnja ubrzo smanjena, jer su ove godine stigle nove verzije, iPhone XS i XR koje su se bolje prodavale. Međutim, postoji velika šansa da se u novim Foxconn-ovim pogonima sklapa upravo iPhone X, koji je jeftiniji, a ipak pripada top klasi. Time će Apple pokušati da poveća svoje učešće na najbrže rastućem svetskom tržištu kada su telefoni visoke klase u pitanju.

Za sada nije poznato da li će proizvodnja novih telefona biti premeštena iz neke od postojećih Foxconn-ovih fabrika u Kini, ili se radi o proširenju proizvodnih kapaciteta. Takođe, ne zna se ni da li će se u pomenutoj fabrici samo vršiti sklapanje ili će se i neke od komponenti telefona proizvoditi u Indiji.

