Gadžeti za kućnu baštu

Svet postaje sve urbanizovaniji ostavljajući manje prostora za uređenje okoline. Međutim, to ne znači da bi trebalo da se odreknete svojih snova o idealnoj bašti. Većina ljudi danas ima mogućnost da iskoristi raspoložive tehnologije kako bi na pravi način održavali biljke u svojim kućama i okućnicama. Izdvojili smo par sprava koje vam u tome mogu pomoći.

Netro pametna prskalica

Netro služi za navodnjavanje u kućnim uslovima. Smanjuje količinu upotrebljene vode i održava vašu baštu zdravom. Za razliku od nekih postojećih pametnih sistema za zalivanje koji zahtevaju od korisnika da ih ručno podešava, Netro to radi automatski, a kako sam proizvođač navodi, instalira se za oko 15 minuta sa osnovnim alatom. Sistem procenjuje vrstu tla i koliko je tačno vode vašim biljkama potrebno pa na osnovu toga određuje najbolji način zalivanja i predlaže unapred pripremljene programe. Na taj način Netro štedi vreme i ostavlja prostor za obavljanje drugih poslova i obaveza, jer poseduje daljinsku kontrolu. Sve što vam je potrebno jesu Internet i Netro iOS ili Android aplikacija koja podržava više uređaja i više korisnika.

Putem aplikacije može se pratiti i potrošnja vode i videti kada je i koliko padala kiša, tako da korisnik može da prati trajanje navodnjavanja, učestalost i istoriju vremena navodnjavanja. Preko aplikacije korisnici mogu da dobijaju tačne lokalne vremenske napomene i klimatske podatke, kao i da budu u toku s potrošnjom vode. Za hladnije dane Netro pruža mogućnost pripreme sistema za navodnjavanje za mraz i zaštitu od dejstva niskih temperatura, i pauziranja zalivanja u tom periodu. Netro Sprite radi sa svim sistemima prskalica i kompatibilan je sa Amazon Alexa i Google Home glasovnim asistentom. Cena je oko 110 dolara na Amazon-u.

Toronto lažna CCTV kamera sa solarnim panelom

Ukoliko ste se ikada zabrinuli za sigurnost svog doma, niste usamljeni. Nažalost, negativne emocije koje se javljaju posle provale mogu da promene život, a mere zaštite obično se ne implementiraju sve dok se šteta ne načini. Mnoge studije su pokazale da bezbednosni uređaji poput lažnih CCTV kamera mogu da smanje rizik od provale za 90 odsto. Sigurnosne CCTV kamere Toronto Solar emituju neprekidno LED trepereće svetlo, bez ikakve električne infrastrukture koja bi trebalo da se instalira u kući.

Ovaj gadžet je jeftino a dobro rešenje za sigurnost, s obzirom na to da na sajtu Amazon-a košta oko 32 dolara. Napravljen je od izdržljivog materijala, kompaktnog je dizajna i jednostavno se instalira, a deluje kao prava sigurnosna kamera. Pogodna je za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, i može da se nalazi u različitim objektima, poput kuća, škola, kancelarija ili bašta. Ovoj lažnoj kameri potrebne su 2 x 1,5 V AA punjive baterije, koje rade kao back-up kada nema dovoljno svetla za solarnu bateriju.

Robot-kosačice – budućnost nadohvat ruke

Iako postoje već više od decenije, ove vredne mašine kod nas nisu zastupljene koliko bi trebalo. O njihovom kvalitetu i efikasnosti svedoče zemlje Zapadne Evrope, Skandinavije i Amerika, gde su i najviše prisutni. Aktuelni statistički podaci govore da više od 70 odsto kućnih dvorišta u Nemačkoj danas održavaju robot-kosačice, a sve je veći broj i u susednoj Hrvatskoj i Sloveniji. Rapidni tehnološki razvoj donosi sve više funkcionalnosti ovim uređajima, a istovremeno postaju pristupačniji.

Pri prvom susretu obično se ljudi pitaju: „Kako ovako mala naprava može da održava travnjak idealno urednim bez asistencije čoveka?” Da bismo dobili odgovor, potrebno je razumeti čemu su robot-kosačice namenjene, a onda i kako rade. Osnovna uloga većine robot-kosačica jeste održavanje malih do srednjih, relativno urednih, travnjaka u domaćinstvu, fabričkim krugovima, kompanijskim baštama. Relativno uredan travnjak podrazumeva površinu bez većih udubljenja, bez kamenja i s prihvatljivim nagibom. Dakle, ove uslove ispunjava veliki broj vrtova a pojedini se mogu brzo prilagoditi. U tom smislu, kriterijumi izbora u prvom redu odnose se na površinu travnjaka, a onda i na pripadajuće funkcionalnosti. Današnji roboti poseduju veliki broj različitih senzora, moguće ih je nadgledati preko aplikacija na mobilnim uređajima i praviti detaljne rasporede rada.

Ono što čini ove uređaje prestižnim jeste autonomni rad bez asistencije čoveka. Nakon inicijalne instalacije signalnog kabla duž prečnika dvorišta, obaveza korisnika je periodično čišćenje nakupljene trave i provera naoštrenosti noževa. Kompletan zadatak košenja robot obavlja sam, a baterije puni odlaskom u baznu stanicu i onda nastavlja svoj zadatak.

Druga bitna karakteristika koja odvaja ove uređaje od konvencionalnih kosačica jeste kvalitet reza. Dok standardna kosačica velikom brzinom noža otkida travu, robot je hirurški preseca laserski naoštrenim noževima. Sitne čestice trave padaju na tlo, prihranjuju ga i nema potrebe za sakupljanjem. Korovske biljke nemaju šanse da prežive jer robot-kosačica svoju dužnost obavlja vrlo često pa s vremenom nestaju a trava biva gušća. Čitav posao obavlja se u tišini jer uređaj pokreću savremeni indukcioni motori koje karakterišu nizak nivo buke i dug vek trajanja.

Cene ovih uređaja su raznolike i kreću se od par stotina do par hiljada evra, sve u zavisnosti od proizvođača, funkcija i površine za koju su namenjeni. Danas je moguće nabaviti robot-kosačicu iz Villager Villybot asortimana po ceni prosečne motorne kosačice. Villager je pripremio tri modela za površine od 400 do 1000 m2.

Dok većina robota različitih proizvođača kosi nasumično, posebno je interesantan model Villager Villybot 2.1 Plus koji se služi globalnim pozicioniranjem radi paralelnog košenja, što znatno unapređuje efikasnost. On kosi površine do 800 m2 a čitav proces se može nadgledati mobilnom aplikacijom.

Isplativost je svakako na strani robotskih uređaja jer je potrošnja električne energije minimalna, nema održavanja, a travnjak uvek izgleda savršeno. Ako u priču dodamo brigu za životnu sredinu i redukciju upotrebe fosilnih goriva, sasvim je izvesno da je budućnost održavanja travnjaka baš u ovim uređajima.

Ako razmatrate nabavku robot-kosačice, a niste sigurni da li bi zadovoljila vaše potrebe ili imate dodatnih pitanja, obratite se Villager stručnoj službi koja će vam pružiti potrebne informacije i predložiti odgovarajući model.

