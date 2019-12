Gizmodrom: Neophodni smartfon gadžeti

Pametni telefoni postali su naši nerazdvojni saputnici – koristimo ih od ranog jutra, kao budilnike, pa do čitanja nekog lakog štiva pred spavanje. Savremeni čovek najveći deo svog posla obavlja preko telefona, pa zar se ne vredi potruditi da taj posao obavimo brže i bolje? Gadžeti koje smo prikupili dovešće svakog vlasnika smartfona u iskušenje…

Auto‑držač za mobilne telefone s wireless punjenjem

Punjenje telefona u automobilu kablom je nepotrebna glavobolja, a bežično punjenje je pravo rešenje. 70mai auto‑držač za mobilne telefone s wireless punjenjem kompanije Xiaomi podržava Android 10 W brzo punjenje i iOS 7 W brzo punjenje.

Ovaj 10 W bežični punjač dolazi sa zaštitom od previsokog napona, od prevelike jačine struje, od kratkog spoja, od visoke temperature, od prekomernog punjenja, od prevelike snage i prekomerne upotrebe. Kombinacija smart čipova može da prepozna model telefona. Uređaj se nesmetano koristi za vreme punjenja – čak i puna potrošnja GPS navigacije i velikog ekrana neće ga dovesti u krizu. Ovaj dva‑u‑jedan uređaj možete kupiti na sajtu Gearbest‑a za 24 dolara.

Mophie maska koja puni telefon

Energije ume da ponestane baš u najbitnijim trenucima. Power bank rešava problem, ali nekada zaboravimo da ih ponesemo ili nismo u prilici da povežemo telefon jer smo usred razgovora. Tada na scenu stupa pouzdana futrola ili maska za telefon s baterijom kapaciteta 2.000 mAh, koja pruža dovoljno energije za produžavanje rada iPhone‑a na ukupno 25 sati. Ona obezbeđuje do 76 sati reprodukcije muzike, 25 sati razgovora, 17 sati video‑zapisa ili 15 sati pretraživanja Web‑a.

Spoljašnjost futrole napravljena je od čvrstog polikarbonata koji ublažava udarce. Kompaktan dizajn čini da je telefon sa ovom maskom i dalje lepo „leži“ u ruci. Maska omogućava potpuni pristup Lightning portu, te korisnici iPhone‑a uvek mogu da koriste svoje Lightning slušalice tokom punjenja.

Maska košta 89,99 dolara na Amazon‑ovom sajtu. Kompanija Mophie izrađuje futrole sa baterijom i za Samsung Galaxy telefone. Možete da kupite masku s baterijom kapaciteta 3.300 mAh, koja obezbeđuje do 11 sati dodatne video‑reprodukcije (po Mophi‑jevim merenjima). Maska dodaje mogućnost bežičnog punjenja, ako je vaš model telefona još nema, te će raditi s bilo kojim bežičnim punjačem na tržištu – što je vrlo korisno ako imate jedan „ležeći“. Osim toga što izgleda elegantno, ima integrisana LED svetla, tako da možete da pratite nivo napunjenosti.

8BitDo Mini Zero Bluetooth gamepad

Ukoliko ste odrasli uz Nintendo Game Boy, verovatno vaša mlađa verzija ne bi verovala da ćemo jednog dana nositi telefone (džepne računare) i iPad‑e sposobne za 3D igre. Sada možete podići nivo vašeg igranja pomoću ovog kompaktnog gamepad‑a kompanije 8BitDo.

Kontroler veličine priveska za ključeve u SNES stilu sadrži 12 tastera i klasičnu šemu boja inspirisanu Famicom. Jednostavno sinhronizujte 8BitDo gamepad s telefonom ili tabletom i započnite sa igranjem. 8BitDo Mini Zero možete pronaći za 17 dolara na Amazon‑u, što ovaj povoljan uređaj čini nezaobilaznim, a savršenim malim znakom pažnje za gejmere.

Amir objektiv za kameru telefona

Ukoliko volite da se fotografišete telefonom, ali smatrate da su mogućnosti kamere ograničene, onda je ovaj gadžet namenjen vama. Amir sočivo za kameru odlikuje se čvrstom konstrukcijom od aluminijuma i stakla.

Komplet sadrži fish eye sočivo od 180 stepeni, 0,4 puta širokougaono sočivo i 10 puta makro zum za detaljne snimke izbliza. Metalno kućište je otporno na vodu i prašinu. Univerzalni clip‑on dizajn kompatibilan je s najpopularnijim brendovima Android telefona, kao i s najnovijim Apple iPhone uređajima. Sočiva Amir možete pronaći za 13 dolara na Amazon‑u. Kako većina pametnih telefona već ima kamere visoke rezolucije, ovaj dodatak je idealan za sve one koji žele da „začine“ svoje fotografije, ali nije dobra ideja za selfije.

Stanica za punjenje

Stanica sa osam priključaka za punjenje istovremeno može da puni laptop, pametni telefon, tablet i većinu USB uređaja. Ovaj gadžet je potreban svakom domaćinstvu, učionici, kancelariji, restoranu, biblioteci, hotelu i mnogim drugim mestima s većom frekvencijom ljudi. Izlaz snage 45 W isporučuje napajanje velikom brzinom na većinu USB‑C i Lightning uređaja. Primera radi, iPhone X može da napuni do 50 odsto za samo 30 minuta. Stanica takođe poseduje i 2×18 W priključke za brzo punjenje većine pametnih telefona i tableta. Ima ugrađeni pametni IC koji detektuje i napaja vaš uređaj optimizovanom strujom.

Takođe, pruža zaštitu od prevelikog napona i kratkog spoja. Lako se podešava širina prostora potrebnog za uređaj s devet pregrada, tj. graničnika, i telefon može da stane čak i ako je u masivnoj futroli. Ne samo da puni telefone već je u mogućnosti da prilagodi prostor za tablet, dok je laptop pretežak da bi stao u pregradu. Na spisku podržanih uređaja su iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/ XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8/7/7 Plus / 6; USB C laptop; Samsung Galaxy S10 / S10e / S10 + / S9 / S9 + / S8 / S8 + / Note 9 / Note 8; LG G7 / V30 +, Google Pixel / Nexus, Sony XZ2 Premium, Sony XZ3 i mnogi drugi modeli. Stanicu možete pronaći na Amazon‑ovom sajtu za 37,99 dolara.

Podelite s prijateljima

Tweet