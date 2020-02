Galaxy S8 i Galaxy Note 8 neće dobiti Android 10

Iako je više puta najavljivano da će Galaxy S8 i Galaxy Note 8 dobiti Android 10 nadogradnju, ispostavlja se da ipak neće. Nažalost, Samsung je odredio da ovi telefoni, i dalje vrlo popularni, ne dobiju najnoviju iteraciju Androida.

Ono što je do sada bilo planirano kada je Android 10 update roadmap u pitanju već je objavljeno pre par meseci. To nije sprečilo predstavnike Samsunga da ostavljaju prostor za nadu korisnika Galaxy S8 i Galaxy Note 8 uređaja, da će dobiti Android 10 sa One UI 2.0.

Razlog nije hardverska snaga, već podrška?

Da nije bilo objava na internetu da će ovi modeli dobiti novi update ne bi nam ni palo na pamet da očekujemo. Ipak, rečeno je da glavni razlog nije nedostatak hardverske snage, kako to obično biva na telefonima, već to što S8 i Note 8 modeli izlaze iz Samsungovog garantovanog roka nadogradnje softvera. Kompanija nudi dva veća softverska update-a i oba uređaja su već napravila skok sa Androida 7.0 na Android 8.0 Oreo pa na Android 9.0 Pie.

Ipak, korisnike može radovati što će još godinu ovi telefoni dobijati sigurnosne zakrpe.

Izvor: sammobile

Podelite s prijateljima

Tweet