Xbox One S All Digital konzola biće dostupna od 7. maja

Microsoft samo što nije lansirao jeftiniju verziju Xbox konzole. Xbox One S varijanta koja će se isporučivati bez Blu-ray diska, prema nezvaničnim informacijama najverovatnije će biti puštena u prodaju od 7. maja.

Konzola bi trebala da izgleda identično kao Xbox One S, ali bez slota za Blu-ray diskove. Puno ime konzole je Xbox One S All Digital i sadrži hard disk od 1TB (što je kapacitet diska koji će imati i buduće standardne Xbox One S konzole).

Microsoft je jasno naglasio da je ova konzola namenjena samo za digitalna izdanja igara. Ukoliko kupite ovu konzolu, a od ranije posedujete neke igre na Blu-ray diskovima, nećete moći da ih igrate. Ipak, kupci ove konzole dobiće tri besplatne igre (kroz kodove za njihovo preuzimanje). U pitanju su Minecraft, Sea of Thieves i Forza Horizon 3. Ostale igre moguće je kupiti online, ili se pretplatiti na Xbox Game Pass, kako bi se dobio pristup biblioteci igara.

Xbox One S All Digital će koštati 229 €, a prvo će biti dostupan u Nemačkoj. S obzirom da Microsoft obično koristi istu cenu (ali u dolarima) za američko tržište, možemo da očekujemo da će ona tu koštati 229 USD.

Izvor: TechCrunch

