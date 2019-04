Game of Thrones sadrži najviše malvera od svih piratizovanih TV serija

Ako ne brinete o kršenju zakona zbog preuzimanja piratizovanih filmova i TV serija, možda biste mogli bar da se zabrinete zbog sigurnosti vašeg računara. Na to ukazuje novo istraživanje kompanije Kaspersky Lab koje se odnosilo širenje malicioznih fajlova kroz popularne serije. Istraživanje se odnosilo na serije koje su gledane tokom prošle godine, a kao „najopasniji“ po sigurnost računara korisnika pokazali su se „Game of Thrones“ torrent fajlovi.

Kaspersky je u istraživanju proveravao 31 najviše piratizovanih serija tokom 2018. godine. Među njima su hitovi kao što su „Stranger Things“, „The Handmaid’s Tale” i “Westworld”, a Kaspersky je pratio njihovo pojavljivanje na piratskim sajtovima. U studiji je otkriveno čak 126.340 slučajeva malware-a, koji su se predstavljali kao regularne epizode. U istraživanju je učestvovalo i više miliona volontera širom sveta, koji su delili cybersecurity podatke sa kompanijom, kao deo Kaspersky Security Network okruženja.

Istraživanje je pokazalo da serije „Game of Thrones“, „The Walking Dead“ i „Arrow“ imaju najveći procenat lažnih fajlova zaraženih malicioznim programima. Lažne „Game of Thrones“ epizode činile su skoro petinu od ukupnog broja malware fajlova (17%), pri čemu su prve i poslednje epizode svake sezone bile najviše targetirane. Pojedinačno, prva epizoda prve sezone, „Winter is Coming“, je najgora po tom pitanju. Najveću štetu ipak je učinila serija „American Horor Story“, gde je svaki maliciozni fajl koji se „predstavljao kao epizoda“, zarazio u proseku po tri korisnika. Dva „najpopularnija“ malware-a koja su se širila ovim putem su „Not-a-virus:Downloader“ i „Not-a-virus:AdWare“.

Možda najneobičnija situacija je činjenica da tokom 2018. godine nije objavljena ni jedna nova epizoda serije „Game of Thrones“. Na osnovu toga nije teško zaključiti da će ova serija imati još više „malicioznih verzija“, nakon što uskoro započne emitovanje poslednje, osme sezone.

U nastavku je spisak svih serija (po abecednom redu), koje su bile uključene u istraživanje:

Altered Carbon

American Horror Story

Arrow

Better Call Saul

Daredevil

DC’s Legends of Tomorrow

Doctor Who

Game of Thrones

Grey’s Anatomy

Homeland

House of Cards

Killing Eve

Legends of Tomorrow

Modern Family

Roseanna

Sharp Objects

Stranger Things

Suits

Supernatural

The Big Bang Theory

The Flash

The Good Doctor

The Good Place

The Handmaid’s Tale

The Haunting of Hill House

The Walking Dead

The X-files

This Is Us

Vikings

Westworld

Young Sheldon

Izvor: ZDNet

