Game of Thrones: Scenario koji čuva tajnu poslednje sezone

Budući da se serija Game of Thrones sprema za poslednju sezonu, čuvanje tajni koje su u vezi sa zapletom predstavlja jedan od prioriteta. Televizija HBO je u prethodnim sezonama činila neverovatne napore kako spojleri ne bi stigli do publike, a ovoga puta se u to uložilo još više truda i kreativnosti.

Nikolaj Coster-Waldau, ili jednostavno Jaime Lannister, kaže da zvezde serije nemaju pristup papirnoj verziji scenarija, već da verzije sa kojima rade automatski nestaju nakon snimljene scene. On dalje dodaje da su tvorci serije vrlo odlučni da sačuvaju tajne iz poslednje sezone, te da su im osnovna alatka samouništavajući digitalni scenariji.

Budući da se u produkcije kao što je Game of Thrones ulaže mnogo, ne iznenađuje što HBO koristi sofisticirane metode za čuvanje tajni. Ipak, neki detalji će sigurno stići do javnosti pre nego što se sezona bude emitovala 2019. godine, ali će digitalni scenariji svakako sačuvati najvažnije, te publiku ostaviti u neznanju, a sve do emitovanja finala popularne serije.

Iako se malo zna o osmoj sezoni, mnoge teorije već kruže među poštovaocima ove serije, a HBO će morati da uloži ozbiljne napore kako bi od očiju nestrpljivih sačuvao misterije zapleta.

