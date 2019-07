Gartner predviđa: Najveći broj prodatih telefona u 2023. godini biće 5G

Analitičarska kuća Gartner, objavila je izveštaj u kome se predviđa da će 2023. godine, 51 procenat prodatih telefona biti 5G kompatibilan. Do ovog zaključaka došlo se nakon analize koja je obuhvatila planove mobilnih operatera za implementaciju 5G infrastrukture i servisa u narednim godinama.

Neki proizvođači već su ponudili 5G telefone, ali je trenutno njihov procenat mali. Ti telefoni će imati udeo od tek 6 odsto u odnosu na ukupan očekivani broj prodatih telefona u 2020. godini. S druge strane, globalno tržište mobilnih telefona će biti u blagom padu. Do kraja ove godine očekuje se da će biti prodato ukupno 2.2 milijarde telefona, a za naredne godine prognoziran je pad od 3.3 odsto, godišnje. Razlog za to je što se u narednim godinama ne očekuje nikakav značajan napredak u novim funkcionalnostima telefona, a to je glavni prodajni zamajac poslednjih nekoliko godina. Drugim rečima, očekuje se da će vreme upotrebe kupljenog telefona u narednom periodu biti duže nego što je danas.

Gartner je takođe predvideo da će preklopni telefoni do 2023. godine biti prodati u 30 miliona primeraka, kao i da će činiti 5 odsto tržišta u premium klasi telefona, ali samo pod uslovom da se ne dese novi problemi kao na Samsung Galaxy Fold modelu.

