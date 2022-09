Gde čuvate svoje podatke

Gde čuvate podatke koji su vam važni za poslovanje? Da li se podaci o klijentima, ugovori, e-mail-ovi, finansijski podaci kompanije i mnogi drugi digitalni podaci nalaze na bezbednoj i pouzdanoj lokaciji?

Za uspešno odvijanje poslovnih procesa gotovo svakoj kompaniji su potrebne usluge data centra, IT lokacija gde će se čuvati podaci neophodni za poslovanje: podaci o klijentima, ugovori, e-mail-ovi, finansijski podaci, projekti i sve drugo što kompanija ima u digitalnom obliku. Od veličine kompanije zavisiće i veličina data centra, kao i tip i vrsta IT opreme u njemu. Manjim kompanijama je često dovoljno da imaju „samo“ rezervne kopije glavnih podataka kako bi u kriznim situacijama spasli svoje poslovanje. Stoga nam je za data centar nekada dovoljan jedan računar i odgovarajuća veza s njim, a nekada je potrebno više servera, kao i različita mrežna i bezbednosna oprema.

Primarni i sekundarni data centar

Potpuna zaštita poslovanja i uspešan i brz oporavak od krizne situacije često je moguć samo kod onih kompanija koje imaju rezervni data centar. Dobra praksa je da svaka kompanija ima IT opremu u jednom data centru, primarnom, koju koristi u većinskom vremenu svog poslovanja, a da poseduje i rezervni (sekundarni) data centar. Nekada se u rezervnom data centru nalazi slična IT oprema kao u primarnom, ali svakako dovoljna kako bi se poslovni procesi uspostavili u potpunosti u što kraćem roku. U ovom slučaju prelazak s jednog na drugi data centar traje neko vreme, a u tom periodu se poslovni procesi obično ne odvijaju ili se sprovode u minimalnom obimu. Vreme oporavka, odnosno prelaska s jednog na drugi data centar, traje uglavnom do četiri sata.

Dva data centra treba da budu na nezavisnim, dovoljno udaljenim lokacijama kako bi se kompanija adekvatno zaštitila od katastrofe koja zadesi jedno područje. Dovoljna udaljenost se različito definiše u svetu, uglavnom u zavisnosti od mogućnosti svake zemlje. Na primer, dobra praksa je da data centri budu udaljeni jedan od drugog nekoliko stotina kilometara, da se nalaze na nezavisnim tektonskim pločama itd. Često se pominju i drugi zahtevi, kao što su na primer to da se data centri ne nalaze u podrumu i prizemlju, da ne budu lako dostupni sa ulice nepoznatim osobama, da se nalaze na uzvišenju a ne pored reke, jezera, mora ili na nižem nivou od vodenih površina.

Sačuvati kritične poslovne podatke jedan je od ključnih zadataka svake kompanije

Postoje i drugi način realizacije data centara, a sve to zavisi od toga čime se kompanija bavi. Nekim kompanijama je mnogo četiri sata, a složenost njihovih poslovnih procesa nije tako zahtevna, pa se organizuju dve ili tri lokacije data centara, a komunikacija se istovremeno odvija sa svakim od njih. Slanje zahteva, upis podataka i sve druge aktivnosti se obavljaju paralelno u svakom od tih data centara, tako da se pad jednog data centra i ne oseti kod odvijanja poslovnih procesa.

Kako uspostavljamo data centar

Data centar se može formirati u nekoj od prostorija kompanije, može se izgraditi posebna lokacija za to ili se može rezervisati prostor kod neke od kompanija koje se time profesionalno bave. Ove kompanije su kreirale velike data centre sa dosta nezavisnih prostorija za smeštanje IT opreme. Uz to, njihovi data centri ispunjavaju stroge standarde i regulatorne zahteve koje je nekada veoma teško ili skupo kompanijama da ispune ako se same upuste u kreiranje data centra.

Stoga se kao jedno od najboljih rešenja u pogledu kvaliteta i bezbednosti nameće mogućnost da kompanije iznajme data centre sa IT opremom ili bez nje. Nekome možda više odgovara da kupi svoju IT opremu koju će smestiti u iznajmljeni data centar, ali za većinu malih i srednjih preduzeća je možda bolja opcija da iznajme i data centre i IT opremu kod istog provajdera. Na taj način lako mogu da iznajme dodatne IT resurse ili eventualno smanje cenu zakupa ukoliko im neki resursi nisu neophodni.

Autor: Luka Milinković, savetnik u konsaltingu revizije informacionih sistema, NLB DigIT

