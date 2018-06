Gedžeti za jednostavniji život

Lepi prolećni dani biće još lepši uz nove gadžete. Prošetali smo svetom u potrazi za zanimljivim i ponekad korisnim „igračkama“ za velike dečake…

Baštenska projekcija

Iako na prvi pogled izgleda kao malo veći tranzistor, pa čak ima i sličnu svrhu, CC Aurora je ipak mnogo više od toga. To je prenosivi projektor koji može da projektuje sliku gde god nađete dovoljno veliku površinu. A ona može da ide do dijagonale od 180 inča. CC Aurora projektor ima rezoluciju od 720p, horizontalnu i vertikalnu korekciju slike, a poseduje i ugrađene JBL zvučnike, kao i bešuman sistem disipacije toplote. Projektor je zasnovan na Android‑u i poseduje 1 GB RAM‑a, kao i 16 GB smeštajnog prostora. To je dovoljno za nekoliko filmova ili nekoliko hiljada pesama. Baterija kapaciteta 20.000 mAh omogućava reprodukciju do osam časova videa ili 11 časova zvuka (tada se koristi kao bežični zvučnik). Naravno, omogućeno je i strimovanje filmova, s telefona ili direktno sa Interneta, a cena mu je 570 dolara.

Vožnja na struju

S prolećem i lepim danima počinje i sezona vožnje skutera. A s današnjim cenama goriva najisplativija je vožnja na struju. OjO Smart Electric Commuter Scooter je simpatičan skuter s baterijskim napajanjem koji je sposoban da s jednim punjenjem pređe do 42 km, uz maksimalnu brzinu od oko 30 km/h, što je sasvim dovoljno za dnevnu gradsku vožnju. Baterija se puni preko običnog strujnog priključka, koji je zajedno s kablom solidne dužine ugrađen u skuter. Pored upotrebe električne energije kao pogonskog goriva, OjO skuter ima još dve velike prednosti – za njega nije potrebna vozačka dozvola, a zbog male maksimalne brzine može da se vozi i po biciklističkim stazama. Prilikom vožnje, moguće je odabrati tri različita moda – sportski, koji izvlači maksimum performansi iz skutera, touring za svakodnevnu vožnju i eko, koji maksimizuje pređenu kilometražu, a cena mu je 1.950 dolara.

Modularni ranac

IRT Studio predstavio je jedan od veoma interesantnih KickStarter projekata, za koje se zaista radujemo što će ugledati svetlost dana. To je One Modular Backpack, „5‑u‑1“ ranac koji možete da spakujete prema trenutnim potrebama. Ima pet modula, od kojih neki mogu da se nose i samostalno, dok se sa osnovom povezuju putem magneta. Sila privlačenja po magnetu je čak 35 kg, a svaki modul povezuje se najmanje sa dva magneta, tako da je veza čvrsta i nema bojazni da će se modul otkačiti od osnove. Među modulima su torbica za nošenje obuće, torbica za foto‑aparat, za tablet i računar, za odelo… Da je ovo veoma interesantan projekat, potvrđuje i činjenica da je tražena suma na KicskStarter‑u dostignuta za samo 24 časa. Sada nam ostaje samo da čekamo novembar kada će se ovaj modularni ranac naći u prodaji. Njegova cena varira od 79‑403 dolara u zavisnosi od modela.

Muzika na nov način

Najveći problem s nošenjem slušalica jeste to što vas izoluju od spoljnog sveta, što je posebno opasno ako se nalazite na ulici, u saobraćaju. Tu je od esencijalne važnosti da čujete i ambijentalne zvuke kako biste mogli da reagujete na vreme u slučaju neke nepredviđene situacije. Sony Xperia Ear Duo su bežične slušalice koje eliminišu taj problem jer efikasno obezbeđuju najbolje od oba sveta – kvalitetan zvuk muzike, telefonskih poziva ili notifikacija, uz istovremeno potpuno otvoren pristup ambijentalnom zvuku. To je obezbeđeno tako što ove slušalice ne blokiraju ušne kanale, pri čemu se još i jačina zvuka automatski podešava u odnosu na jačinu ambijentalnog zvuka, a sve u cilju optimalnog zvučnog iskustva. Tajna je u tome što se zvuk ovde generiše u Spatial Acustic Conductor‑u, uređaju koji je razvio Sony, a postavlja se iza ušne školjke. Odatle se on prosleđuje u direktno u specijalno dizajniran prsten koji okružuje ušni kanal istovremeno ga ostavljajući slobodnim. Kontrola slušalica obavlja se dodirom ili glasovnim komandama, jer se one povezuju sa Siri ili Google asistentom, a cena ima je 279 dolara.

Retro tastatura

U moru modernih jeftinih i malo manje jeftinih tastatura koje nam proizvođači serviraju gotovo na dnevnom nivou, našu pažnju je privukla Azio MK Retro napravljena u stilu pisaćih mašina s kraja XIX i početka XX veka. Zaobljeni ispupčeni mehanički tasteri zaokruženi metalnim ivicama, naročito u zlatno‑beloj kombinaciji, neodoljivo podsećaju na davno prošla vremena. Precizni tasteri, fino podesiv nagib tastature i dobro odmeren otpor tastera pri kucanju daju i fizički osećaj kao da se kuca na nekoj davno napravljenoj pisaćoj mašini. I ne samo to – ove tastature daju i potpuno novi osećaj luksuza na stolu, što je danas zaista teško ostvariti, čak i s najskupljim računarskim komponentama, a cena joj je 110 dolara.

Pametna olovka

Connected Paper Journal predstavlja miks između digitalnog i analognog rokovnika, ali nekome to možda nije dovoljno i želi potpunu digitalizaciju. Tu na scenu stupa Moleskine Pen+ Ellipse, pametna olovka koja omogućava trenutno digitalizovanje svega što se njom napiše ili nacrta. Da bi to radilo, neophodno je da se koristi i specijalizovani rokovnik – Paper Tablet 1 ili Smart Planer. Ti rokovnici zasnovani su na Ncoded tehnologiji papira koja omogućava da Pen+ Ellipse prepozna svaku stranicu u Paper Tablet 1 rokovniku ili specifične datume u Smart Planer‑u. Sistem funkcioniše tako što se svaki pokret ove olovke na pomenutim papirima u realnom vremenu prenosi u specijalizovanu aplikaciju na telefonu i tabletu. Tako digitalizovan sadržaj moguće je nakon toga poslati e‑mail‑om ili snimiti u fajl. Za olovku trebalo bi vam 179 dolara, a za rokovnike 30‑35 dolara.

Najpametnija kamera

Lighthouse AI je kamera za nadzor koja je u stanju da uči i prepoznaje objekte jer ima algoritme za prepoznavanje lica, kao i 3D senzore za mapiranje prostorije u kojoj se nalazi. Na osnovu tih parametara može da nauči da ne pravi „lažne“ alarme, recimo ako deca, pas ili mačka uđu u prostoriju, već da reaguje samo kada se desi nešto zaista neuobičajeno. Kamera čuva snimljeni materijal do 30 dana, u HD rezoluciji. Osobama čija lica prepozna mogu da se dodele imena, a kontrolisanje kamere moguće je putem tekstualnih naredbi ili glasom. Tako možete da zatražite da kamera pretraži sve situacije kada je „Pera“ ušao u sobu, a ona će iz arhive iskopati sve situacije u kojima prepozna lice kome je dodeljen naziv „Pera“. Kameri mogu da se zadaju i napredne komande, recimo da obavesti korisnika kada neko od ukućana uđe u sobu ili ako se određena osoba do zadatog vremena ne pojavi u vidokrugu. Ovo zvuči kao odlična stvar za roditelje koji su navikli da čekaju budni da im se deca tinejdžeri vrate iz noćnog provoda – umesto da provode besane noći, mogu lako da provere u arhivi kada je ko došao kući, a cena joj je 299 dolara.

Kamera u kolima

Na prvi pogled ništa novo: DVR kamere u kolima su uobičajene, u Rusiji gotovo da su obavezne, a koriste se i u mnogim drugim državama, uključujući i Srbiju. Ali, 70Mai Dash Cam donosi novo iskustvo. Za razliku od običnih DVR kamera, ona omogućava bežičan prenos snimljenih video‑sekvenci, kao i kontrolu glasom. Snimanje može da se aktivira glasovnim putem, umesto pritiskom na dugme na kameri ili zajedno sa startovanjem kola. Takođe, gravitacioni senzor uključiće kameru u slučaju nagle promene G‑sile, jer se pretpostavlja da se u tom trenutku dešava neka neobična situacija. Kamera ima Full HD rezoluciju, Sony‑jev optički senzor i širokougaonu optiku (130 stepeni) koja obezbeđuje jasne snimke u svim vremenskim uslovima i u svako doba dana i noći. Uz kameru ide i mobilna aplikacija preko koje mogu da se pregledaju i preuzimaju video‑snimci, a cena joj je 69 dolara.

Broš kamera

Za razliku od tzv. špijunskih kamera, koje su skrivene i nevidljive, Transparent Cam Wearable Live Streaming Camera i te kako je vidljiva. Ideja proizvođača i jeste bila da ovaj nosivi gadžet bude prepoznatljiv kako bi se svima dalo do znanja da je snimanje u toku. Najbolje je to što ova kamera ne zahteva nikakvo podešavanje. Dovoljno je da se startuje i već je spremna za striming video‑materijala na YouTube, Facebook i druge društvene mreže.

Za odeću se kači na jednostavan način – magnetom. Snimljeni materijal automatski se prebacuje na cloud prostor koji se dobija kupovinom kamere, tako da mu se kasnije može pristupiti s telefona ili računara kako bi se pregledao ili eventualno izmenio. A da bi se taj materijal prosledio u cloud, uz kameru se dobija i eSIM kartica sa 4G podrškom, a na samoj kameri postoji SIM slot za tu namenu. Baterija izdržava oko 120 minuta rada, a poseduje i mogućnost bežičnog punjenja, a cena joj je 99 dolara.

Analogno‑digitalni rokovnik

Čak i danas, kada je digitalizacija sveprisutna, klasični rokovnici koriste se gotovo u istoj meri kao i pre nekoliko decenija. Zbog toga je Revo osmislio način da poveže stare „analogne“ i nove „digitalne“ tehnologije u svom rokovniku nazvanom Connected Paper Journal. Gledano s tehnološke strane to je papirni rokovnik uz mali dodatak – QR kod koji se nalazi u dnu svake stranice. Koristi se na uobičajen način, sve dok ne poželite da uz rukom pisani tekst pridružite i neke multimedijalne, digitalne sadržaje. Tada je dovoljno da putem specijalizovane aplikacije na telefonu skenirate QR kod i da datoj stranici pridružite audio ili video materijal, Web stranice… Svi ti podaci čuvaju se u oblaku i pridruženi su baš toj stranici, a dostupni su uvek i svuda jednostavnim ponovnim očitavanjem QR koda. Jedna od onih jednostavnih, a genijalnih ideja, a cena mu je 23 dolara.





Megazvuk

Kako dolazi toplo vreme, tako provodimo sve više vremena u prirodi. Uz muziku je sve lepše, pa zašto onda ne bismo obezbedili i neki otporan i istovremeno kvalitetan način reprodukcije zvuka. Kompanija Ulimate Ears upravo je za tu namenu napravila Megablast, pametni bežični zvučnik. Povezivanje s Megablast‑om obavlja se bežičnim putem, upotrebom Wi‑Fi ili Bluetooth interfejsa. Zvučnik je vodootporan po IP67 standardu, što znači da mu kiša i vlaga neće smetati, a može da radi i u vodi do dubine od jednog metra. Obezbeđuje čak 16 časova reprodukcije muzike bez punjenja baterije. Kompatibilan je s Alexa asistentom, pa se može kontrolisati govornim komandama. Ukratko, dobar i kvalitetan zvučnik ne samo za kuću, već i za avanture u prirodi, a cena mu je 299 dolara.

Daljinski kontrolisana kapija

Ko god ima garažu, zna koliko je maltretiranje ručno otvaranje i zatvaranje vrata kako bi parkirao ili isparkirao auto iz nje. Zato je Gogogate 2 idealan uređaj za vlasnike garaža. Može da se poveže s motorom garažnih rolo ili kliznih vrata i da preko Interneta, putem Android ili iOS aplikacije, daljinski kontroliše njihovo otvaranje ili zatvaranje. Jedan uređaj može da kontroliše do troje vrata (recimo, garažna i dvorišna). Takođe, daljinsko upravljanje vratima može da se obavlja s više telefona, tj. da svako od ukućana može da ima kontrolu. Najzgodnija stvar jeste to što kontrola može da se ostvaruje i glasovnim putem, što je posebno korisno kada se nalazite u kolima, a cena mu je 119 evra.

Gameboy iPhone maska

Završimo u retro fazonu: predstavićemo vam Wanle Retro Games Console iPhone Case. To su maske napravljene za iPhone 6, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus i X modele telefona koje ih pretvaraju u regro Gameboy konzole. Maske imaju sopstveni ekran, napajaju se preko tzv. „dugmetara“ i u sebi sadrže 10 klasičnih igara, kao što su Tetris, Formula One Racing ili Tank. Iako je osnovna svrha maske da štiti telefon od padova i udaraca, mislimo da će (naročito stariji) vlasnici mnogo više vremena provesti gledajući u leđa telefona, odnosno u reinkarnaciju nekadašnje ultrapopularne džepne konzole, nego u njegov osnovni ekran, acena joj je 25 dolara.

LED umetnost

Gadžeti obično imaju neku svrhu, dok su Nanoleaf paneli nepotrebni, nepraktični i… toliko kul i zanimljivi da smo poželeli da ih instaliramo u svom stanu. To su trouglasti LED paneli, a dobija se devet, 15 ili 30 komada u paketu, zajedno s ritam modulom. Mogu da se postave u bilo kom rasporedu, kao LEGO kockice, a moguće ih je dopuniti dodatnim panelima. Jednom kada su povezani, mogu da se kontrolišu preko mobilnog telefona, tako da se na njima aktiviraju prelivi boja ili neke druge kolorne varijacije. Pomenuti ritam modul služi da usaglasi promenu boja sa zvukom iz prostorije u kojoj se nalazi. Eto atraktivnog video‑ekvilajzera za vašu sobu, a cena im je 250‑619 evra, u zavisnosti od broja panela.

Uradi‑sam kamera

Evo jednog zanimljivog projekta namenjenog prvenstveno deci, mada nam se čini da ni odrasli neće ostati imuni na ovako interesantan gadžet. U pitanju je Kano DIY Digital Camera Kit – digitalna kamera koju pre upotrebe morate sami da sastavite. U paketu se uz delove dobija i detaljno uputstvo kako da se povežu moduli koji čine kameru. Zgodno je to što ona može da radi i bez pojedinih modula, samo što će tada biti „osakaćena“ za određene funkcionalnosti. A njih ima dosta – možete da birate koju vrstu sočiva želite da upotrebite (širokougaono, makro ili fisheye), infracrveni senzor koji će okinuti snimanje fotografije kada se prekine zrak, blic, mikrofon… Najveći „problem“ je što ćemo morati da se načekamo dok ona stigne u prodavnice, jer je početak prodaje najavljen tek za 2019. godinu, a cena će joj biti 130 dolara.





(Objavljeno u PC#254)

