Gizmodrom: Budite pametni i na letovanju

Leto je stiglo, odabrali ste odredište, a na put se ne polazi bez odgovarajuće opreme. Kupaći kostim i par sunčanih naočara sigurno ćete spakovati, ali ne zaboravite da ponesete one male dodatke koji prave veliku razliku – tech gadžete. Sastavili smo listu spravica koje vam mogu pomoći na plaži, planinarenju, kampovanju i ostalim letnjim aktivnostima…

JBL GO 2 bežični prenosivi bluetooth vodootporni zvučnik

Uz leškarenje na plaži dobro ide i neka muzika, te su prenosivi vodootporni bežični zvučnici uvek dobrodošli. Svoje omiljene melodije možete da ponesete uvek sa sobom bilo gde uz JBL GO 2 vodootporni prenosivi Bluetooth zvučnik. Kako uređaj poseduje IPX7 markicu, može da se koristi pored bazena, na plaži pa čak i u vodi. Koristeći Bluetooth, s tableta ili pametnog telefona može bežično da prenosi muziku i da svira do pet sati, dok su za punjenje baterije potrebna sledeća 2.5 sata. Možete čak i da priključite audio‑kabl na GO 2 da biste uživali u muzici bez upotrebe Bluetooth veze.

GO 2 takođe obezbeđuje jasno iskustvo pozivanja zahvaljujući noise‑cancelling zvučniku. Dostupan u dvanaest veselih boja, ovaj zvučnik izgleda i zvuči kao zabava. S masom od samo 184 grama, GO 2 je dovoljno lagan i kompaktan da ga ponesete sa sobom na narednu zabavu pored bazena. Cena je 4.699 dinara na sajtu Gigatron‑a.

PoolCandy Splash Runner motorizovana fotelja na naduvavanje

Ukoliko ste do sada voleli da leškarite na dušecima na naduvavanje dok vas voda nosi i sunce greje, sada ćete moći bez napora da se krećete i malo brže kroz vodu s PoolCandy Splash Runner motorizovanom foteljom. S dva propelera, ovaj uređaj omogućava vam da sedite i opuštate se dok se krećete po bazenu. Napravljen od čvrstog PVC‑a, Splash Runner može da izdrži do 136 kilograma težine. Osim toga, motorizovani dušek lako se kreće levo, desno, napred i nazad. Jednostavna za upotrebu, plutajuća fotelja dolazi s dva džojstika koji omogućavaju kretanje u svim pravcima, a sastavlja se za svega nekoliko minuta.

Ležaljka za bazen čak ima ugrađen držač za čaše kako vam se piće ne bi prosulo dok se krećete brže nego što je to uobičajeno za regularne ležaljke ovog tipa. Idealan saputnik za zabave na bazenu, jezeru ili moru, Splash Runner olakšava kretanje po vodi, a možete ga poručiti s zvaničnog sajta za 200 dolara.

YoCam vodootporna kamera

Za sve letnje avanture koje želite da zabeležite potrebna vam je pre svega mala prenosiva kamera, a tu vam može pomoći YoCam Waterproof Life kompanije Mofily. Ova kompaktna kamera je vodootporna do skoro sedam metara pod vodom. YoCam je opremljena mogućnostima P2P (peer‑to‑peer) konekcije, tako da možete da se povežete s bilo kog mesta na svetu kako biste upload‑ovali i podelili ono što ste snimili. Odgovarajuća aplikacija YoCam omogućava vam da kontrolišete kameru iz daljine, kao i da generišete story‑je, vidite prikaz uživo i da uređujete video‑snimke.

Možete i da delite direktno iz aplikacije kako biste pratioce izveštavali u realnom vremenu o tome gde se nalazite i šta radite. Dodatna oprema koja se isporučuje u YoCam kompletu je 32 GB micro‑SD memorijska kartica, traka za nošenje, štipaljka, magnetni držač, stega koja daje mogućnost okretanja od 360 stepeni, adapter i USB kabl za punjenje. Cena je oko 220 dolara na Amazon‑u.

SOLSOL kačket i solarni panel

SOLSOL kačket sa solarnim panelom je moderan, inovativan i u letnjoj sezoni neophodan modni dodatak. Zašto da vreme provedeno na suncu ne iskoristite da napunite neki od svojih pametnih uređaja? Ovaj pamučni kačket na prednjem delu ima pet solarnih panela koji „zarobe“ sunčevu svetlost, kako bi kasnije napunili ili dopunili baterije drugih gadžeta. Sa ovim kačketom trenutno su kompatibilni iPhone 5/6/6S (nije kompatibilan sa iPhone‑om 7), Samsung Galaxy, LG i drugi pametni telefoni, te 5‑voltni MicroUSB pametni uređaji, kao što su iPod, iPad, iWatch, GoPro, Bluetooth slušalice i zvučnici, powerbank, digitalne kamere, MP3 plejeri, tableti i još mnogo toga.

SOLSOL kačket ne poseduje bateriju i stopostotni je solarni punjač. Dostupan je u 13 boja i kombinacija, a važno je i da se naglasi, s obzirom na to da se nosi na glavi, da ne emituje elektromagnetno zračenje. Savršen je za pešačenje ili dan na plaži i možete ga kupiti na SOLSOL sajtu za 36 dolara.

Chill‑O‑Matic rashlađivač pića

Uživanje leškarenja pored bazena ili na plaži dopunjava hladno piće. Da biste rashladili limenku u prenosivom mini‑frižideru, potrebno je da sačekate. Chill‑O‑Matic automatski rashlađivač pića pomoći će vam da veoma brzo ohladite bilo koji napitak. Ovaj zgodni minijaturni frižider brži je 240 puta od tradicionalnog zamrzivača a piće ohladi sa sobne temperature do ledeno hladnog za samo jedan minut. Radi na dve AA baterije i pogodan je za 12 oz. limenke sokova i piva. Više ne morate da brinete o limenkama koje eksplodiraju u zamrzivaču kada ih ostavite predugo. Osim toga, gadžet neće izazvati stvaranje pene ili prskanja.

Pošto je prenosiv, savršen je za piknike, roštilje, žurke ili bazene i plaže. Ne morate da nosite veliki frižider pun leda da bi se pića rashladila. Chill‑O‑Matic zahteva samo regularnu vrećicu leda koja se zatvara sa gornje strane da biste rashladili čitavo pakovanje od 12 konzervi. Svaka roba ima svog kupca pa tako i ovaj uređaj, a možete ga pronaći na Amazon‑ovom sajtu za 25,92 dolara.

