Gizmodrom: U ritmu muzike

Ako ste ljubitelj muzike, velike su šanse da niste zadovoljni slušalicama koje ste dobili u paketu s telefonom. Neki uređaji uopšte ne dolaze sa slušalicama, ali čak i modeli koji ih sadrže obično ne nude visokokvalitetno iskustvo slušanja. To znači da možete imati samo koristi od nadogradnje i prelaska na nešto bolje, a mi smo izdvojili nekoliko predloga…

Sony WF-1000XM4

Sony je jedan od lidera u oblasti audio-tehnologije i nudi neke od najboljih bežičnih slušalica za poništavanje buke. Za ove bežične slušalice pronašli smo samo reči hvale, jer nude pun zvuk na svakom koraku. To je delimično zahvaljujući njihovim specijalno dizajniranim drajverima od 6 mm, koji reprodukuju dinamičan zvuk iako su tako male. Iskustvo slušanja muzike na WF-1000XM4 impresionira sve koji su ih probali, s mnogo detalja i odličnim ritmičkim rukovanjem. Naravno, poništavanje buke bi moglo biti bolje, ali će odgovarati većini ljudi koji žele malo da priguše pozadinske zvuke.

S druge strane, kada slušalice zvuče dobro kao ove, može se zanemariti njihovo slabije poništavanje buke. Pored odličnog zvuka, Sony-jeve slušalice nude i odličan kvalitet kada su pozivi u pitanju, što ih čini solidnim izborom koja god upotreba da vam je na umu, od pouzdanog partnera do posla i nazad, kao i svega između. U pogledu dizajna, ove slušalice su manje i lakše od prethodnih modela kompanije Sony, kao što je WF-1000XM3, što znači da su udobne za nošenje tokom dužeg perioda. Sony WF-1000XM4 slušalice ne nude nijednu istaknutu funkciju koja ih postavlja iznad ostalih, već ih je njihov kvalitet generalno doveo na ovu listu predloga. Možete ih pronaći na sajtu Amazon-a za oko 280 dolara.

Sennheiser Momentum True Wireless 3

Slušalice Sennheiser Momentum True Wireless 3 imaju odličan zvuk, poboljšano poništavanje buke u odnosu na prethodni model i voice-calling performanse, kao i manji, prefinjeniji dizajn, tako da slušalice bezbednije stoje u vašim ušima. Slušalice bolje funkcionišu za pozivanje, a aktivno poništavanje buke je naizgled superiornije. Imaju kontrole na dodir i prilično su osetljive. Tu je i režim protiv vetra, koji je deo podešavanja za poništavanje buke. Ovaj model poseduje senzore za detekciju položaja, pa kad izvadite slušalicu iz uha, muzika se zaustavlja i nastavlja kada je vratite.

Takođe, možete da omogućite da se slušalice automatski isključe nakon određenog vremena ako ih ostavite van futrole, čime se čuva trajanje baterije, koje je prilično pristojno – oko sedam sati pri umerenim nivoima jačine zvuka. Odličan su izbor kako za iOS, tako i za Android korisnike. Svrstavaju ih među najbolje nove true wireless slušalice za 2022, kao i među najbolje ove vrste generalno, tako da su konkurencija modelu Sony WF-1000XM4. Možete ih pronaći na sajtu Amazon-a za oko 250 dolara.

Huawei FreeBuds Lipstick

Huawei je krajem 2021. predstavio slušalice FreeBuds Lipstick. Ovo elegantno, raskošno i posebno izdanje slušalica sadrži jedinstvenu futrolu nalik ružu za usne napravljenu od nerđajućeg čelika sa blistavosjajnom završnom obradom. Unutar futrole nalaze se elegantne, lagane slušalice karmin-crvene boje koje su kompatibilne s bilo kojim Android ili iOS pametnim telefonom i mogu podržati dvostruko povezivanje za jednostavnije prebacivanje između uređaja, a pomoću aplikacije AI Life moguće je ažurirati softver i automatski ih povezati s telefonom kad god se kućište slušalica otvori. LCP dinamički drajver od 14,3 mm unutar svake slušalice pomaže Huawei FreeBuds Lipstick modelu da postigne dobar kvalitet zvuka. Svaka slušalica je opremljena vlastitim alatom za unapređenje basa za veće vibracije dijafragme, stvarajući impresivno dubok bas i frekventni opseg do 40 kHz.

FreeBuds Lipstick koristi adaptivnu tehnologiju prilagođavanja ušima kako bi se kvalitet zvuka optimizovao na osnovu jedinstvenog oblika vaših ušnih školjki. Ovaj model intrigantnog dizajna pametno otkriva oblik vašeg uha, zatim se primenjuje prilagođeni efekat poništavanja šuma, precizno smanjujući efekat niskofrekventne buke iz okoline. S masom od samo 4,1 g po slušalici, prirodno i udobno će ležati u ušima, a visoka brzina uzorkovanja snimanja od 48 kHz prepoznaje svaki aspekt vašeg glasa uz kristalno jasne detalje, dok Voice Mode smanjuje jačinu ometajućih zvukova iz okruženja. Baterije je ista kao kod FreeBuds 4 – svaka slušalica ima 30 mAh, i kutija „čuva” još 410 mAh. U specifikacijama se navodi da će slušalice izdržati do četiri sata bez aktivnog poništavanja buke i do dva i po sata sa uključenom kontrolom buke, pri srednjoj jačini zvuka. Kućište za punjenje će obezbediti do 22 sata trajanja baterije bez aktivnog poništavanja buke ili do 14 sati ako koristite aktivno poništavanje buke. Slušalice možete pronaći kod nas za 29.999 dinara.

Samsung Galaxy Buds 2

Dostupne u četiri boje (grafitna, maslinasta, lavanda i bela), Samsung Galaxy Buds 2 je po dizajnu bliži novijim Galaxy Buds Pro i Galaxy Buds Live, pri čemu oba modela, Pro i Live, imaju privlačan sjajni zakrivljeni dizajn i istu kompaktnu futrolu za punjenje kao Buds 2 model. U stvari, dizajn i oblik Buds 2 (koje su manje i lakše od Buds Plus) čine ih potencijalno dopadljivijom alternativom Buds Pro koje malo bolje zvuče. Kao i Buds Pro, Buds 2 je opremljen aktivnim poništavanjem buke. To znači da svi najnoviji modeli Galaxy Buds sada imaju neki oblik aktivnog poništavanja buke, iako je malo drugačije kod Buds Live, koje imaju dizajn bez vrhova za uši.

Dok Buds 2 više liče na kompaktniju verzije Buds Pro-a, sličnije su Buds Live-u po tome što jedva vire iz ušiju i prilično su diskretne. Pošto se nalaze više u ravni s vašim ušima (i imaju zakrivljeni dizajn), takođe hvataju manje spoljašnje buke, na primer vetra. Buds 2 imaju Bixby glasovnog asistenta za korišćenje bez upotrebe ruku za Galaxy korisnike, i imaju prateću Android aplikaciju te je jasno da su privlačnije za Android korisnike. Otporne su na vodu i poseduju IPX2, što znači da im znoj ne šteti. Možete ih pronaći kod nas za oko 20.000 dinara.

Jabra Elite 7 Pro

Dolazeći kao manja verzija svog prethodnika Elite 75t, Elite 7 Pro su trenutno najbolje Jabrine slušalice i uključuju novu tehnologiju MultiSensor Voice sa senzorom za koštanu provodljivost, četiri mikrofona i inteligentnim algoritmima za isporučivanje novog „revolucionarnog kvaliteta poziva”, kažu iz Jabre. Prema pisanju onih koji su ih probali, performanse glasovnog poziva nisu u skladu s prašinom koja se diže oko njih, ali Jabra je ažurirala firmver slušalica, dodajući Bluetooth uparivanje s više tačaka i blago poboljšavajući kvalitet zvuka, poništavanje buke i performanse slušalica.

One imaju podesivo aktivno poništavanje buke, Jabra HearThrough režim transparentnosti i Bluetooth 5.2. Nude do devet sati reprodukcije pri umerenim nivoima jačine zvuka sa uključenim poništavanjem buke i skoro tri dodatna punjenja u kućištu za punjenje – ukupno trajanje baterije je procenjeno na 35 sati. Futrola ima mogućnost bežičnog punjenja. IP57 sertifikat znači da se mogu potopiti u vodu do jednog metra, te da su otporne na prašinu. Za one kojima je potrebno da koriste samo jednu slušalicu, možete koristiti bilo koju nezavisno u mono režimu. Slušalice možete pronaći kod nas za 24.000 dinara.

