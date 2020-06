Globalni pad prodaje računara u 2020. godini

Canalys, globalna analitičarska kuća koja analiizira tržišta tehnologije, objavila je da je u 2020. godini do sada vidljiv pad od 7 procenata u prodaji računara. Glavni razlog za to je COVID-19, ali se napominje da to nije zbog potražnje, već uglavnom zbog prekida lanca snabdevanja iz Kine, prouzrokovanog pandemijom.

Velika recesija neminovnost

Sa druge strane, globalna recesija koja je nastala zbog istog razloga biće jedan od glavnih faktora zašto se ova industrija neće oporaviti još neko vreme. Jednostavno rečeno, ljudi zbog nesigurnosti poslova i smanjenja prihoda, neće trošiti novac na upgrade računara koji još uvek rade.

Očekuje se da će pad u Severnoj Americi biti 6 procenata, s obzirom da je u SAD-u do sada 40 miliona ljudi dobilo otkaz od početka pandemije. Oporavak tržišta će početi tek krajem ove godine. Naravno, ovo su tek projekcije koje se lako mogu promeniti, s obzirom na globalnu situaciju. Ako ne bude drugog talasa virusa, moći ćemo da očekujemo porast prodaje, a ako nas zadesi „povratni talas“, tržište će najverovatni biti u još većem padu.

Kina i azijsko-pacifički region, doživeli su manji pad prodaje i verovatno će se oporaviti brže od američkog. Razlog je što je većina proizvođača računara sa tog područja, pa su mogli da prodaju računare na lokalnom tržištu.

