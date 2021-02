God of War dobija PS5 patch

Jedna od najpopularnijih igara koje su izašle za PlayStation 4 konačno dobija nadogradnju za Sony PlayStation 5. Sony je objavio besplatno ažuriranje igre God of War, iz 2018. godine, čime igra postaje optimizovana za konzolu sledeće generacije. Imate priliku da se prisetite kako je igrati jednu od boljih igara koje su izašle za PlayStation, dok svi željno čekamo izlazak novog dela tokom ove godine.

60 FPS i 4K kao podrazumevana podešavanja

Sa novim ažuriranjem, God of War ćete moći da igrate po podrazumevanom podešavanju, i to 60 frejmova po sekundi u 4K rezoluciji. PS5 vam daje najbolje od obe opcije, i kada su u pitanju frejmovi po sekundi, ali i rezolucija. Ako iz bilo kog razloga želite da igrate igru brzinom od 30 sličica u sekundi, to možete učiniti izborom nove opcije Original Performance Experience.

Interesantna napomena svega ovoga je da ste tehnički već mogli da pokrenete igru brzinom od 60 kadrova u sekundi i 4K ako ste je posedovali na disku i zaustavili PlayStation 5 da preuzima bilo kakva ažuriranja za nju. God of War je isporučen sa otključanom brzinom kadrova, koju je Santa Monica Studio kasnije promenio u ažuriranje kako bi ujednačio neusaglašene performanse na PS4. Sada nema potrebe za tim zaobilaznim rešenjem, jer su autori rešili problem.

