Google Assistant kao pomoćnik u vaspitavanju tinejdžera

Family Link, servis za roditeljski kontrolu koji je Google predstavio još 2017. godine, prvobitno je zamišljen za kontrolisanje internet ponašanja dece do 13 godina, da bi se opcija sada proširila i na nešto starije tinejdžere.

Naime, Family Link roditeljima dozvoljava da ograniče vreme korišćenja uređaja, da ih zaključaju kada je vreme za pauzu, dozvoljavaju ili blokiraju aplikacije koje se preuzimaju sa Play Store-a, te prate kretanje svoje dece. Servis sada dobija i Google Assistant podršku, a sa novim Chromebook-om koji se očekuje uskoro.

Family Link je dostupan svakome ko ima Google nalog, te se u kompaniji nadaju da će pomeranje starosne granice uticati na to da korisnici počnu da ovaj servis upotrebljavaju za povezivanje sa svim članovima porodice, a posebno kada je bezbednost u pitanju. Kada se sistem koristi za one koji su stariji od 13 godina i jedna i druga strana moraju da pristanu kako bi usluga bila omogućena. Ako tinejdžer koji je ranije pristao na ovu opciju odluči da odustane, može to da učini, ali u tom slučaju neće moći da koristi telefon naredna 24 sata, budući da ga Family Link zaključava.

Tako su ranije roditelji preko Family Linka zaključavali dečije telefone, a sada za njih to može da čini Google Assistant, a uz pomoć glasovne komande. Tako je dovoljno da izgovore „Hej, Google, zaključaj Nikolin telefon,“ da bi se to dogodilo u narednih pet minuta, što tinejdžeru ostavlja dovoljno vremena da završi video-igru, ili bilo šta što je radio na telefonu.

