Google Bard AI chatbot postaje sve boji u analizi YouTube video snimaka

Korisnici sada mogu da postave detaljna pitanja o sadržaju video snimaka na YouTube-u.

“Bard sada može bolje da razume određeni video sadržaj”

Google je ažurirao Bard AI chatbot tako da sada korisnici imaju bolje i kvalitetnije razgovore kada su u pitanju YouTube video snimci. U svom najnovijem eksperimentalnom ažuriranju, kompanija je najavila proširenje mogućnosti Bard-ovog YouTube dodatka. Kada je omogućen, generativna veštačka inteligencija može “bolje da razume određeni video sadržaj”.

Kao primer, Google je naveo da će korisnici moći da pitaju Bard-a koliko je jaja korišćeno u video snimku za recept za kolač. Takođe, korisnici će verovatno moći da pitaju chatbot-a za ime određenih alata u DIY (Do It Yourself) videima. U kontekstu recenzija hrane, Bard AI chatbot može da pruži informacije o lokaciji određenih restorana o kojima se govori u videim. Zatim, može da objasni iz koje zemlje potiče specifična vrsta kuhinje o kojoj je reč u videu.

Bard je prvi put dobio mogućnost da izvlači podatke sa YouTube-a u septembru. Nakon tog ažuriranja Bard je integrisan sa drugim Google proizvodima. Neki od proizvoda uključujući Google dokumente, Google mape, Google Lens, Google letove i Google hotele. Međutim, nije mogao da analizira sadržaj videa i da odgovara na detaljna pitanja o njemu.

Google je objavio ovo ažuriranje jer „prepoznaje želju korisnika za intenzivnijom interakcijom sa YouTube video sadržajem“. Google sada želi da omogući korisnicima da dublje istražuju, postavljaju pitanja i dobijaju više informacija direktno vezanih za sadržaj videa.

Takođe, Google je naveo da su to tek “prvi koraci u sposobnosti Bard-a da razume YouTube video sadržaj“. To ukazuje da bi Bard tehnologija mogla bolje da analizira video snimke na platformi u budućnosti. Kako biste mogli da razgovarate sa Bard-om o YouTube video snimcima, moraćete da omogućite YouTube dodatak na veb portalu ovog chatbot-a.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet