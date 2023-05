Google Drive dobija spam folder

Petnaest godina nakon što je lansirao Google Docs i Sheets s mogućnošću deljenja fajlova, Google donosi jednu vrlo korisnu opciju – Google Drive konačno dobija folder za spam.

Pored foldera za nekorisne fajlove tu su i algoritamski spam filteri, a obe funkcije povećavaju bezbednost korisnika. Sve funkcioniše slično kao kod Gmail-a, a novina je najkorisnija zbog toga što sprečava da potpuni stranci pristupaju Drive nalozima i korisnicima šalju fajlove bez njihovog pristanka.

Budući da Drive sve više liči na mejl servis, kontrola spam sadržaja je od vitalnog značaja. Svako ko ima nečiju mejl adresu može da mu pošalje fajl preko Google Drive-a, a poznato je da mejl adrese lako stignu do spamera. Do sada je sve funkcionisalo tako da je svaki fajl bio dobrodošao na Drive, a bez ikakve provere. To je daleko od bezbednog, jer retko ko ima potpunu kontrolu nad tim ko raspolaže njegovom mejl adresom.

Drive spam folder je dakle sličan Gmail sandučetu za nepoželjne poruke, a stručnjaci kažu da platformi nedostaju još dve opcije: da se deljenje fajlova ograniči samo na Gmail korisnike, te ona koja potpuno ukida mogućnost deljenja fajlova.

Izvor: Ars Technica

