Google Drive ukida ograničenje kreiranja datoteka

Kompanija je promenila svoj stav i uklonio ograničenje kreiranja datoteka koje je tiho implementirala za Google Drive tokom poslednjih nedelja. Google je naveo da povlači “sistemsku nadogradnju za ograničenja stavki” koja je napravljena radi “održavanja stabilnosti i optimizacije performansi”. Tehnološki gigant je rekao da je to uticalo samo na mali broj korisnika. Međutim, kompanija sada istražuje alternativne pristupe kako bi se osigurala stabilna performansa za sve.

Nekoliko korisnika Google Drive-a susrelo se sa greškom koja je pokazala da nije moguće preći ograničenje od 5 miliona kreiranih stavki. Nedavno je portparol Google-a potvrdio da je Google uveo ograničenje kreiranja datoteka od 5 miliona u cilju sprečavanja zloupotrebe sistema. Zloupotreba sistema bi mogla da utiče na stabilnost i sigurnost. Iako Google nije spomenuo ograničenje u svojoj novoj objavi, upravo je tako opisao promenu koju je odlučio da povuče.

Google je dobio kritike ne samo zbog ograničavanja broja datoteka koje korisnik može da napravi, već i zbog toga što nije upozorio korisnike na to. Ograničenje kreiranja datoteka uticalo je na korisnike koji plaćaju. Čak i oni koji su pretplaćeni na najviši Google One nivo koji bi trebao da pruži do 30TB prostora za skladištenje imali su ograničenje. Korisnici su mogli da dostignu ograničenje broja datoteka pre nego što se dostigne granica skladištenja za one koji često kreiraju ili prenose manje datoteke. Pored toga, Google Drive nema brojač koji bi upozorio korisnike da se približavaju ograničenju od 5 miliona kreiranih datoteka.

U suštini, ovo nije bio najbolji pristup sprečavanju zloupotrebe Google Drive-a. Takođe, ne obaveštavanje korisnika o tome unapred bilo je možda jednako loše kao i samo ograničenje. Google je obećao u svojoj objavi da će, ako odluči da u budućnosti unapredi uslugu skladištenja u oblaku, obavestiti korisnike na vreme.

Izvor: Engadget

