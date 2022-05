Google I/O Pinball slavi događaj za programere zabavnom web-based igricom 

Google I/O je pre svega konferencija za programere.

Google pokazuje šta je moguće uraditi direktno na webu

To znači da je fokus više na stvarima kao što su Chrome, ChromeOS, Android i Flutter nego na hardveru koji će neizbežno koristiti te platforme. To ne znači da je hardver nevažan za Google – samo je mnogo manje važan na događaju kao što je Google I/O. Većinu godina Google odvaja vreme da prikaže svoje tehnologije programiranja, na neki način, u nekom obliku ili formi uoči Google I/O-a, a ova godina nije ništa drugačija. Za 2022. sada imamo I/O Pinball, fliper otvorenog koda, koja je napravljena pomoću Flutter-a, isporučuje se u Chrome-u i koristi Firebase za praćenje visokih rezultata korisnika širom sveta. Na raspolaganju su vam četiri znaka koji predstavljaju Android, Chrome, Flutter i Firebase, a onaj koji odaberete prati vaš najbolji rezultat. Likovi uopšte nisu bitni i služe samo za promenu akcentnih boja na pozadini i oblika na tepihu. To je lep detalj i vidite sva četiri lika predstavljena i u igrici.

Posle uzbudljive runde, možete da izaberete da podelite svoje rezultate na Twitter-u da biste izazvali svoje prijatelje ili kolege, a to je, iskreno, deo koji najviše vredi. Postoji i lista najboljih 10 u koju će vam trebati neko vreme da samo pokušate da uđete. Za sada, izgleda da je Kyle Bradshaw iz 9to5 Google najbolji sa rezultatom od 258.240.000. Cela stvar je samo zabavna i izaziva zavisnost, ali to je u redu, jer je u pitanju zabavan gubitak vremena. Google pokazuje šta je moguće uraditi direktno na vebu sa tehnologijama o kojima će detaljno raspravljati cele ove nedelje, a stvari poput I/O Pinball-a samo stavljaju pokrivaju tehničke stvari o kojima će se raspravljati.

Izvor: Chromeunboxed

Podelite s prijateljima

Tweet