Google izdaje hitno upozorenje svim korisnicima Gmail-a – nemojte ga ignorisati

Google je otkrio šokantan broj prevara putem poruka koje se šalju preko njegovih email servera i nudi vitalne savete kako da prestanete da budete sledeća žrtva sajber kriminalaca.

Saveti za čuvanje od email prevara u vreme praznika

Korisnici Gmail-a bi trebalo da budu na oprezu kada prime nove poruke u prijemno sanduče nakon eksplozije email prevara. Google je upravo izdao oštro upozorenje o ogromnoj količini lažnih emailova koji se svakodnevno izbacuju i, s obzirom na to da su rasprodaje Crnog petka i sezona praznika u SAD još uvek u punom jeku, sada je posebno važno vreme za dodatnu pažnju . Google kaže da je uspeo da blokira skoro 15 milijardi neželjenih poruka da pristignu u Gmail prijemno sanduče za samo jedan dan. I to nije sve, jer je u protekle dve nedelje zaustavljeno oko 231 milijarda neželjenih i phishing poruka – to je neverovatnih 10 procenata više nego inače. Govoreći o šokantnoj statistici, Google je rekao: „Ovi prevaranti su dosadni i uporni u najboljim vremenima, ali tokom praznične sezone njihovo ponašanje je još ekstremnije. Zato imamo posvećen tim Google zaposlenih koji rade danonoćno da osujete ove nezvane goste“. Iako su korisnici Gmail-a očigledno bili zaštićeni od primanja milijardi neželjenih poruka, neke se provlače kroz mrežu, tako da je i dalje važno da svi ostanu na oprezu. Da bi pomogao svojim korisnicima da uoče opasne poruke, Google je sada objavio nekoliko saveta kako bi pomogao ljudima da ostanu bezbedni.

Evo Google-ovog glavnog saveta za otkrivanje neželjene pošte i čuvanje računara i ličnih podataka od hakera:

Poklon kartice i pokloni

Kada je sezona kupovine u punom jeku, prevare sa poklon karticama i poklonima su takođe. Prevaranti mogu da pokušaju da prevare ljude da za njih kupe poklon karticu — ponekad koristeći masku poznatog kontakta — ili da okače besplatnu nagradu u zamenu za deljenje informacija o svojoj kreditnoj kartici.

Dobrotvorne organizacije

Napadači ne pokazuju nikakvu uzdržanost tokom sezone davanja. U stvari, prevare u dobrotvorne svrhe i pokušaji krađe identiteta pogoršavaju se u ovo doba godine, što šteti i onima koji postanu plen prevara i dobrotvornim organizacijama koje bi imale koristi od davanja. Budite na oprezu za bilo koga ko od vas traži da ih kontaktirate putem njihovog ličnog emaila ili da im direktno pošaljete novac.

Demografsko ciljanje

Neke od najpogubnijih prevara su specifično ciljane na vas. Ove prevare mogu izgledati više lične jer uključuju neke specifične elemente vašeg života ili identiteta.

Obnove pretplate

Kako se približavamo kraju godine, prevare u vezi sa obnavljanjem pretplate mogu da narastu. Posebno nepoželjna verzija ovih emailova lažira antivirusne usluge, koje mame žrtve obećanjem poboljšane bezbednosti. Iako neki prevaranti mogu učiniti da njihova poruka izgleda veoma ubedljivo, uvek proverite email pošiljaoca. Ako izgleda pogrešno, možda je lažno.

Kripto prevare

Čitava klasa prevara za sebe, kripto-bazirane prevare mogu da se rašire u ovo doba godine. Uobičajena varijacija ovih prevara koristi novčanik kriptovaluta za prikupljanje plaćanja i često pokušava da iznudi sredstva od žrtve putem pretnje. Neke velike crvene zastavice uključuju greške u kucanju, adrese email koje izgledaju pogrešne ili zahteve za plaćanje.

Ako niste sigurni u vezi sa porukom, nemojte je otvarati i svakako nemojte da kliknete na link ili da predajete bilo kakve lične podatke jer bi to moglo da vas ostavi u ozbiljnim problemima.

Izvor: Express

