Google je spreman da odbaci kolačiće (cookie) do trećeg kvartala 2024

Google-ovo odloženo odbacivanje kolačića trećih strana – podataka uskladištenih u web browserima za oglašavanje i analitiku, između ostalog – počeće u trećem kvartalu 2024.

Realizacija plana najzad u 2024.

Google namerava da nastavi sa svojim Topics API reklamiranjem zasnovanim na interesovanjima, uprkos tome što im je Grupa za tehničku arhitekturu (TAG – Technical Architecture Group) iz World Wide Web Consortiuma (W3C) rekla da projekat „izgleda da održava status kvo neprikladnog nadzora na Internetu.”

U dokumentima koji su podneti Upravi za konkurenciju i tržišta Ujedinjenog Kraljevstva (UK Competition and Markets Authority – UK CMA) kao deo svoje javne obaveze da bude dobar prema rivalima dok rekonfiguriše način na koji funkcioniše onlajn oglašavanje, Google je obezbedio ažuriranje o napretku svog Privacy Sandbox-a – skupa projekata kodova da pomiri ciljano oglašavanje sa nekim labavim pojmom privatnosti. „U trećem kvartalu 2024. Chrome će postepeno ukinuti podršku za kolačiće treće strane u periodu od dva meseca“, kaže se u izveštaju. Ranije je Google nameravao da odbaci kolačiće trećih strana do kraja 2022. Zatim je to bilo do kraja 2023. Od jula 2022, ciljni datum je pomeren na drugu polovinu 2024. Google je objavio svoj Privacy Sandbox još 2019. godine, a plan je bio da zameni kolačiće trećih strana – koji olakšavaju praćenje ljudi na mreži i kreiranje profila ponašanja na mreži – nečim manje invazivnim.

Tehnologije koje se razvijaju uključuju:

Topics API, za prikupljanje podataka o istoriji pregledanja radi utvrđivanja interesovanja korisnika browsera;

FLEDGE API, za pokretanje aukcije oglasa na uređaju na osnovu interesovanja korisnika;

Attribution Reporting API, za merenje klikova na oglase;

Private State Tokens API, za borbu protiv prevara bez praćenja;

First Party Sets API, za tretiranje različitih domena u vlasništvu iste kompanije kao istih u svrhu bezbednosti browsera;

First Party Sets mogu da se aktiviraju postavljanjem oznake funkcije u Chrome-u 108 ili novijoj verziji. Planirano je da Topics, FLEDGE i Attribution Reporting API-ji budu dostupni u trećem kvartalu 2023.

Što se tiče UK CMA, Google se pridržava svojih obaveza da izveštava o napretku svojih predloga za zaštitu privatnosti i da se angažuje sa onlajn zajednicom kako bi se pozabavili problemima. U slučaju tema – za koje je W3C-ov TAG rekao da prikuplja podatke na način koji je neproziran i van kontrole korisnika – Google predlaže kao alternativu paywall i oglašivači koji prave digitalne otiske prstiju svojih browsera kako bi ih pratili bez obzira na njihove želje. „Verujemo da je korist za korisnike to što Topics podržava oglase zasnovane na interesovanjima koji održavaju web slobodnim i otvorenim, a takođe verujemo da to značajno poboljšava privatnost u poređenju sa kolačićima trećih strana. Uklanjanje kolačića trećih strana bez održivih alternativa može negativno uticati na objavljivače, i mogli bi dovesti do lošijih pristupa koji su manje privatni, nisu transparentni i nisu realno postavljeni ili kontrolisani od strane korisnika“, tvrdio je Google. Google tvrdi da su mnoge kompanije zainteresovane za API tema i druge tehnologije zaštićenog okruženja privatnosti, i insistira na tome da njegovi alati za reklamne tehnologije mogu unaprediti privatnost dok podržavaju otvoreni web. Što se tiče rešavanja specifičnih tačaka koje je pokrenuo W3C-ov TAG, Google kaže da će odgovoriti javno – u nekom trenutku. U međuvremenu, razvoj Topics-a smatra važnijim.

„U ovoj fazi, pošto je Google dobio pitanja o tome šta ovaj pregled može da implicira za razvoj i lansiranje Topics API-ja, želeli bismo da ponovo potvrdimo naš plan da ga učinimo dostupnim u Chrome Stable-u ove godine“, reklamna kompanija kaže u svom odgovoru. „Iako Google ceni doprinos W3C Technical Architecture Group, smatra da je od najveće važnosti da se nastavi sa naporima na razvoju i testiranju tema u konsultaciji sa CMA i ekosistemom.“

Izvor: Theregister

