Google: Kad AI dodaje osmehe i tamo gde ih nema

„Trebalo bi više da se smeješ“ je jedna od najtoksičnijih rečenica novog doba. Čovek se smeje kad mu je do smeha, ali se Google izgleda s tim ne slaže – nedavno je izašla nova AI alatka koja stavlja osmehe i tamo gde ih nije bilo.

U pitanju je AI alat za obradu fotografija, a napravljena je da korisnicima omogućava da menjaju stare fotografije, tačnije – da manipulišu izrazima lica onih koji su na slikama. AI na ljudska lica stavlja ono za šta je naučio da je čovečji osmeh. Tako se u srećne pretvaraju i oni koji tokom fotografisanja nisu bili posebno radosni.

Alatka se zove “Best Take” a napravljena je za novi Google Pixel 8 telefon. Izašao je pre nekoliko dana i košta skoro 700 dolara. Dovoljno da skine osmeh s lica, bar onima kojima džep nije dovoljno dubok. Ali bez brige, tu je AI – iz kompanije kažu da Best Take ne pravi osmeh od početka, već ga uzima sa sličnih fotografija. Tako na primer može da sredi sliku na kojoj je neko trepnuo u pogrešnom trenutku, a ako je u sistemu fotografija na kojoj je isti čovek s drugačijim izrazom lica.

Nisu samo osmesi meta nove alatke, na ovaj način se manipuliše i sećanjima, jer će onaj koji slike bude gledao posle nekoliko decenija dobiti potpuno pogrešnu sliku. Photoshop godinama radi slične stvari, pa nije manipulisanje fotografijama ništa novo, samo je sad tu AI da sve podigne na sledeći nivo.

Podelite s prijateljima

Tweet