Google kupio razvojni tim Typhoon Studios da bi radili na Stadia igrama

Google je kupio Typhoon Studios. razvojni tim iza nadolazeče igre o istraživanju svemira Journey to the Savage Planet, kao deo kompanijinih napora da pojača svoj razvoj igara. Typhoon Studios će se pridružiti Stadia Games and Entertainment, prema rečima rukovodećih ljudi iz tog programerskog studija.

Typhoon Studios je osnovan 2017, godine u Montrealu od strane bivšeg Ubisoftovog kreativnog direktora Alex-a Hutchinson-a i bivšeg izvršnog producenta Electronic Artsa Reida Schneider-a. Studio je najavio Journey to the Savage Planet sledeće godine.

Typhoon Studios će nastaviti da radi na igri Journey to the Savage Planet, kako bi se ona privela kraju i distribuirala za više platformi 28. januara 2020. godine. U međuvremenu, studio će nastaviti da radi na integraciji u Stadia Games and Entertainment, rekao je jedan od visoko pozicioniranih programera. “Oduševljeni smo i jedva čekamo da što pre počnemo saradnju sa Google porodicom.”

Izvor: polygon

Podelite s prijateljima

Tweet