Google Maps i nove funkcije za lakšu orijentaciju

Google Maps je objavila listu novih korisnih funkcija, a među prvima je novi “Community Feed“, koji ovaj servis sve više približava društvenoj mreži. Iz kompanije kažu da korisnici svakodnevno objave preko 20 miliona ocena i opisa omiljenih lokacija, uključujući i preporuke, fotografije, kritike i odgovore na pitanja drugih korisnika, pa će News Feed poslužiti kao mesto za okupljanje svih korisnih informacija.

Pored Feeda, koji nudi i „follow“ opciju za praćenje korisnika, te „like“ kao na drugim socijalnim platformama, Maps dobija i oznake za brojeve zgrada, te pešačkih prelaza, što bi trebalo da dodatno poboljša snalaženje u prostoru. Tako sada na zumiranoj mapi mogu da se vide mesta za prelazak ulice, te male oznake sa brojevima, a platforma je malo pre toga dobila i oznake za semafore. I to nije sve – “Commute” tab je pretvoren u „Go“ tab, pa će korisnici, pored lokacija na kojima žive i rade, moći da pinuju i mesta koja često posećuju, te samo jednim klikom dobiju putokaz do njih.

Još jedna nova funkcija je i “Connected Photos“, koja, kako se kaže, podražava iskustvo kretanja kroz neku ulicu, ali bez komplikacija koje donose snimci od 360 stepeni. Funkcija traži ARCore kompatibilne telefone, sa Google 3D-sensing Augmented Reality, a korisnici virtualnom ulicom mogu da se kreću uz pomoć tastera za napred i nazad.

Google Maps je već neko vreme prva lokacija na koju pomisli neko ko se nađe u nepoznatoj sredini, a ima pametni telefon u džepu. Nove opcije znače i bolju uslugu, a platforma koja sve više liči na društvenu mrežu samo je deo trenda u svetu koji je navikao da sve bude povezano.

