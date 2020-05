Google Messages aplikacija instalirana više od milijardu puta

Aplikacija Google Messages dostigla je više od milijardu preuzimanja u Play Store-u, primetio je portal Android Police. Nije retkost da je Google-ova aplikacija dostigla ovu brojku, ali za Google Messages ovo je značajno.

Milijarda

Tehnički gledano, to je impresivan podvig za bilo koju aplikaciju, čak i ako dolazi instalirana na uređaju, kao što je Google Maps, međutim Messages ne dolazi uz uređaj. Ukoliko ne posedujete Pixel ili Android One uređaje (ili neke druge uređaje različitih OEM proizvođača), Google Messages nisu podrazumevano instalirane na uređajima. Umesto toga, vaš OEM, bilo da je to Samsung, LG, OnePlus ili drugi, ima sopstvenu aplikaciju za slanje poruka koja je instalirana na uređaj i koja upravlja SMS porukama.

Svi znamo da nema milijardu Pixel uređaja u upotrebi, tako da je jasno da su Messages postale popularna alternativna aplikacija za razmenu poruka za širu Android korisničku bazu. Zašto? Messages odavno nude čist, jednostavan korisnički interfejs koji ne štedi na funkcijama. Aplikacija se redovno ažurira opcijama kao što su dark režim, alat za označavanje slike, pa čak i zgodan veb interfejs. Možda bi najveći razlog mogao biti taj što Messages podržavaju RCS u nekoliko regija nezavisno od operatera. To je velika nadogradnja za SMS koju korisnici nesumnjivo žele.

Izvor: 9to5google

